n11.com'da en çok Taht Oyunları kitap serisi satıldı

n11.com'un Kitap, Film, Müzik, Oyun kategorisinde yıl boyunca en çok satan kitaplar sıralamasında Taht Oyunlarını sırasıyla Labirent Serisi, İlluminae Dosyaları Serisi, The Witcher Serisi ve Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Serisi takip etti.

İSTANBUL (AA) - Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Türkçe adıyla Taht Oyunları kitap serisi 2018'de n11.com'un çok satanlar listesine birinci sıradan girdi.

2018 yılında n11.com'da en çok satan filmler listesine bilim kurgu türünün kült filmleri damga vurdu. Listeye ilk sıradan giren Apollo 13 filmini ikinci sırada yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı kült film Blade Runner takip ederken üçüncü sıraya Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği efsanevi Matrix üçlemesi yerleşti.

Listede klasikleşmiş filmlerden The Prestige, Gladyatör ve Forrest Gump filmlerini yine bir bilim kurgu filmi olan Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) filmi takip etti. Listede çizgi roman severlere göz kırpan Adalet Birliği (Justice League) ve Deadpool 2 de kendine yer bulurken, sıralama Prometheus ve Star Wars ile devam etti.