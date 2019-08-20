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Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

AYDIN'da pamuğun hasadına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan belirsizlik ve artan girdi fiyatları üreticileri tedirgin etti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da pamuğun hasadına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan belirsizlik ve artan girdi fiyatları üreticileri tedirgin etti. Taban fiyat belirlenip açıklanmasını isteyen İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, "Pamuk destekleme fiyatları kiloda 1 lira 25 kuruş olsun. Eğer gerekli destek verilmezse, gelecek yıl pamuk ekecek çiftçi bulamayız" dedi. İncirliova'da geçen yıl 26 bin dekar olan pamuk ekimi bu yıl 33 bin dekara çıktı. Hasada 3 hafta kala destekleme ve pamuk fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri düşündürmeye başladı. Geçen sezon kilosu 4 lira 90 kuruştan satılan pamuk, sonraki aylarda 3 lira 50 kuruşa kadar düştü. Girdi fiyatlarının her yıl bir önceki yıla oranla arttığını belirten çiftçiler, sıkıntı çektiklerini kaydetti. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da pamukta destekleme primlerinin geçen yıl 80 kuruş olduğunu ancak bu yıl bu fiyatın 1 lira 25 kuruş olması gerektiğini savundu. 'ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ' Çiftçinin zor şartlar altında üretim yaptığına değinen Kaykı, "Pamuklara, 5 aydan beri çocuk gibi bakmaktayız. Pamuk borsasındaki düşüşler, üreticiyi çok tedirgin ediyor. Bu şekilde devam ederse, ayakta duracak çiftçimiz kalmayacak. Tabii ki pamuk fiyatları düştükçe, çiftçimiz de doğal olarak bir yerden destek bekliyor. Şu anda pamuğun kilosunu 5 liradan satmış olsaydık, hiçbir üretici tedirgin olmayacaktı. Maliyetleri kurtarmamız için pamuk desteğinin kiloda 1 lira 25 kuruş olması gerekiyor. İnşallah bizi görür ve duyarlar. Eğer kilo fiyatları düşmeye devam edecek olursa, kiloda 1.5 lira destekleme talebimiz olacak. Bu şartlarda hiçbir çiftçinin ürettiğinin, emeğinin karşılığını alması mümkün değil. Pamuğun kilosu şu an 3 lira 50 kuruşa düştü. Ama geçen yıl aldığımız pamuk çekirdeği ile bu yıl arasında büyük uçurumlar var. Girdilerin hiçbir şekilde kontrolü yok. Pamukta yıllar önce bir taban fiyat vardı. Fındıkta ve darıda olduğu gibi ama ne yazık ki, pamukta bir taban fiyat artık yok. Borsada olan 3 arkadaş, bunu bu hale getiriyor. Gelsinler, sıcağın alnında çalışsınlar. Bu pamuğun nasıl yetiştiğini görünce o zaman vicdanları el veriyorsa, pamuğun fiyatıyla oynasınlar" dedi. Bazı kişilerin rekolteyi fazla göstererek devlet desteğinden haksız kazanç elde ettiği iddialarını da dile getiren Kaylı, bunun kontrolünün kolay olduğunu, yetkililerin arazileri denetlemesinin çözüm yaratacağını söyledi. Türkiye'nin pamuk üretiminin, tüketiminin altında kaldığını belirten Kaylı, "Paranın tamamı dışarıya gidecek. Dışarıya gideceğine bunu eken çiftçiyi teşvik edelim, paramız da dışarıya gitmesin. Pamuk hasadına yaklaşık 20 gün kaldı ama belirsizlik hala devam ediyor. Bu süreç çiftçiyi çok tedirgin ediyor. Bir an önce taban fiyat belirlesinler" diye konuştu. Çiftçi Polat Tanrıkulu (33), "İncirliova'da baba mesleği çiftçilikle uğraşmaktayım. 600 dekar arazimde pamuk ekimi yapıyorum. Ben genç bir çiftçi olarak, pamuk üreticisine desteklemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Genç nesillerin bu işe devam etmesi için devletimizin taban fiyat oluşturup, çiftçiyi memnun edecek rakamlar vermesi lazım" dedi.

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