"Reformlar birçok soruna merhem olacak"

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, dün Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u açıkladı. Sayın Bakanımız, ekonomiyi bir bütün olarak ele alarak, önemli bir yol haritası ortaya koydu. Bu pakette bizim de ısrarla vurguladığımız ve ilgili bakanlıklara öneriler sunduğumuz, sektörümüzü ilgilendiren konular da var, bölgesel ürün bazında arz talep planlaması, sözleşmeli tarım, gıdada markalaşma, Hal Yasası, küçükbaş hayvancılık hamlesi gibi konuların vurgulanması sektörümüzü memnun etti. Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı paketin her maddesi bir devrim niteliğindedir ve iş dünyasına umut vermiştir. Bu haliyle beklentilerimizin de üzerindedir.”

Kopuz, bu konuyu kendilerinin de defalarca gündeme getirdiğini aktararak, "Öncelikle bizim mera alanlarımız daha ziyade küçükbaş besiciliğe uygun. Yani küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ülkemiz gerçeklerinin gereğidir. Bu nedenle küçükbaş hayvancılık desteklenirse çok başarılı sonuçlar alınacağına inancım tamdır. Milletimizin tüketim alışkanlıkları son 20-30 yılda değişti ve küçükbaş eti tüketimi düştü. Ancak yapılacak bazı çalışmalarla bu eğilim tersine çevrilebilir. Ayrıca üretim artıp, arz çoğaldığında fiyatlar da olumlu etkilenecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Nüfus artışı ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle et üretiminin, tüketimi karşılayamadığını belirten Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arz yetersiz, talep fazla olduğu için de fiyatlar düşürülememektedir. Bu nedenle et fiyatlarını dengelemek için alınan et ithalatı gibi tedbirlerin etkisi kısıtlı olmaktadır. Eğer biz et üretimini, talebin üstüne çıkaramazsak bu sorun çözülemez. İşte bu nedenle küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çok önemlidir. Bu kısır döngüyü bitirecek bir projedir. Bizim, sanayide büyükbaşı kullanmamız, küçükbaş etini de evlerimize sokmamız lazım. Aslında besin değeri olarak da küçükbaşın değerini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden, bir taraftan üretim desteklenirken, aynı zamanda halkımızın alışkanlıklarını değiştirmesi amacıyla kampanyalar yapılmalıdır.”