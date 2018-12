Samsung 2019 model TV modellerini tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Co. Ltd., yeni 2019 model TV modelleri The Frame ve Serif TV’nin, Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da sergileneceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, The 2019 Frame ve Serif TV; üstün QLED görüntü kalitesi ve mümkün olan en iyi TV işlevlerini tüketicilere sunan Akıllı özellikleri, her ev dekorasyonuna uyan ödüllü ve yenilikçi tasarımla sunuyor.

Samsung'un yaşam tarzına yönelik TV serisinin amiral gemisi konumunda olan The Frame ve Serif TV, geleneksel TV kavramının ötesine geçerek ev dekorasyonuzun bir parçası haline gelip yaşam alanınızın tasarımına katkıda bulunuyor. Bu yılın Frame modeli ve SERIF TV, CES 2019'da Samsung’un yaşam tarzına yönelik geniş TV sergi alanında yer alacak. Burada modellerin yenilikçi tasarımı, performansı ve günlük yaşama nasıl kusursuz uyum sağladıkları gösterilecek.

TV veya film içerikleri için kullanılmadığı zamanlarda, The Frame'in Sanat Modu resim ve fotoğraflar gibi dijital sanat eserlerini görüntüleyerek günlük yaşam alanınızı bir sanat galerisine dönüştürüyor. Ayrıca, The Frame'in Parlaklık Sensörü ekrandaki renkleri odanın aydınlatmasına göre ayarlayarak sanat eserlerini en uygun şekilde görüntülüyor.