SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri genel müdürleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. STAR Rafineri'nin ekim ayında faaliyete başlamasıyla petrokimya-rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan sinerjiye vurgu yapan yöneticiler, SOCAR Türkiye'nin Aliağa vizyonunu ve yeni yatırım planlarını paylaştı. SOCAR Türkiye yöneticileri ile Petkim ve STAR Rafineri Genel Müdürleri, Aliağa'da bir otelde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un katıldığı iftar organizasyonunda yöneticiler, Aliağa'daki üretimi ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımları anlattı. Ekim ayında faaliyete başlayan STAR Rafineri ile birlikte, petrokimya- rafineri entegrasyonunda yaşanmaya başlayan sinerjiye vurgu yapan yöneticiler, Aliağa'da yatırımların devam edeceğini belirtti. SOCAR'ın son 5-6 yıldır Türkiye'nin en büyük yatırımcısı olduğunu vurgulayan STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Bugüne kadar yaptığımız 15 milyar dolarlık yatırımı 19,5 milyar dolara çıkaracağız. SOCAR, yatırımlarını Türkiye'de enerji, petrokimya, lojistik, depolama, rafineri, iletim alanlarında tamamlama hedefindedir. Bu konuda Türkiye ekonomisine de güvenimiz tam. Bundan sonraki süreçte de yatırım yapmaya devam edecek. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var" dedi. 'ALİAĞA DÜNYANIN SAYILI KİMYA MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK' Rafineride test aşamalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, yıl sonuna kadar 8 milyon ton hammadde işleme hedeflerinin olduğunu belirtti. Kısa bir süre içinde rafinerinin tam kapasite çalışmaya başlayacağını kaydeden İlter, "STAR Rafineri, Petkim için ürettiği naftanın yanı sıra dizel, LPG, jet yakıtı, ksilen, reformat, kükürt, petrokok gibi üretimleriyle de yurt içi piyasanın önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını hesapladığımız rafineri, 6,3 milyar dolarlık yatırımla kuruldu. Rafinerinin, operasyonel çevikliğini, tank kapasitesini ve lojistik kabiliyetini artırmaya yönelik planlanan ek projelerle birlikte yatırım değeri, 2020 yılı sonunda 7 milyar dolara ulaşacak. Petrolün çıkartılmasından, işlenmesine kadar her kademesinde nihai verim söz konusu. Türkiye ekonomisi zaman zaman inişli çıkışlı durumlara sahip olsa da son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda her yıl yüzde 4- 5 büyümenin yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de inişli çıkışlı durumlar olacaktır, ancak biz Türkiye'ye uzun vadede güveniyoruz. 2023'e kadar ciddi yatırım planları var. Aliağa'daki yarımadayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. 'ÇEVREYE ETKİSİ MİNUMUM OLACAK' STAR Rafinerisi'nde çevre kirliliğini önlemeye yönelik en son teknolojilerin kullanıldığını belirten İlter, "Tüm gazlar içindeki kükürtten arındırılmış olarak kullanılıyor. Dünyadaki en iyi çevresel teknolojileri uygulamaya aldık. Gürültüyle ilgili bir hayli tedbir almış durumdayız. Bunun birçok örneği var. 33 farklı teknoloji kullanılıyor. Rafinenin, benzer tesislerle kıyaslandığında çevreye etkisi minimum olacaktır" diye konuştu. '84 BİN TON HAMMADDE ELDE ETTİK' Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2008 yılında SOCAR Türkiye yönetimine geçen Petkim'in 11 yılda çok önemli bir yol aldığını dile getirerek şirketin bugün satış ve kârlılık rekorları kırdığını söyledi. STAR Rafineri'nin, ekim ayında yapılan açılış töreninden sonra kademeli olarak devreye alınmasının ardından başlayan petrokimya-rafineri entegrasyonunun, verimliliği çok ciddi şekilde artıracağını dile getiren Mammadov, "7 aydır üretimde olan rafinerimizden 2019'un ilk çeyreğinde 75 bin tonu nafta olmak üzere toplam 84 bin ton hammadde aldık. Bu miktar önümüzdeki dönemde kademeli olarak artacak ve aynı kalitede ürünü lojistik maliyeti olmadan almak bize verimlilik ve performans anlamında büyük katkı sağlayacak" dedi. Yüzde 99 kapasitelere ulaşan Petkim'in verimliliğe odaklandığının altını çizen Mammadov, tesislerde başlayan dijital dönüşümün de bu açıdan önemli olduğunu ifade etti. 'AR-GE MERKEZİ KURULACAK' Yeni petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi veren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ise, yaklaşık 1,8 milyar dolara mal olacak tesisi 2023'te devreye alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. SOCAR Türkiye'nin bu yatırımının da cari açığın azaltılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu dile getiren LeCompte, "Yeni petrokimya tesisimiz faaliyete başladığında Türkiye'nin halihazırdaki 1 milyon tonluk saf tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfırlayacak. Aynı zamanda pareksilen (PX) ürünlerinde ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün, Türkiye'de üretilmeye başlayacak" diye konuştu. LeCompte, SOCAR Türkiye'nin yine Aliağa'da tüm sektör paydaşları ve üniversiteler tarafından kullanılabilecek bir Ar-Ge merkezi kuracağını da sözlerine ekledi.