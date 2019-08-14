İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 304 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,35 artarak 153 milyon 352 bin 509 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 324 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 304 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 317 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 63 kuruş, en düşük 250 liradan işlem gördü.

