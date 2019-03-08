FİNANS

THY, Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alım ilanı yayınladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alımıyla ilgili ilan yayınladı.

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart (DHA)- Türk Hava Yolları(THY), Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alımıyla ilgili ilan yayınladı. İlan 13 Nisan 2019 tarihine kadar yayında kalacak. THY'nin web sitesi aracağı ile ilana başvuracakların yalnızca tek tercih hakkı bulunduğu, öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapan adayların sürece davet edilmeyeceği duyuruldu. Çalışma yerlerinin ise Antalya, Antalya (Gazipaşa), Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van olduğu da belirtildi. Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabileceği, çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılacağı da kaydedildi.Genel Yetenek ve İngilizce online sınava davet edilecekler arasında tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılarak istihdam edilecek.

İlana başvuru kriterleri şöyle;

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)

Aranan Nitelikler ilanda şöyle;

"Organizasyon, planlama ve takip yönleri kuvvetli, aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen, takım çalışmasına yatkın, analitik düşünme, değerlendirme ve analiz etme yeteneklerine haiz, MS Office araçlarını iyi seviyede bilen, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilen, etkili sözlü ve yazılı iletişime sahip olan çalışma arkadaşları arıyoruz"

İlandaki görev tanımı şöyle;

"Yönetmelikler doğrultusunda, nöbeti içinde verilmiş talimatlar dahilinde, gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda Ortaklık prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak, bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize, oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak. İncelenen belgelerin herhangi birinde eksiklik veya uygunsuzluk tespit edildiğinde önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde işlem yapmak, gelen ve giden uçak operasyonlarında uçak altı işlemlerinin koordinasyonu için belirlenen prosedürler doğrultusunda hareket etmek ve yapılacak işlemleri takip etmek,saptadığı, tanık olduğu ya da yaşadığı kazayı, kazaya neden olabilecek potansiyel bir durumu, tehdit ve tehlikeleri, müşteri şikâyetlerini Ortaklığın iletişim olanaklarını kullanarak ilgili dokümanlarda tanımlanmış birimlere en kısa sürede bildirmek, ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuralları ile Ortaklık kurallarına uygun olarak istasyonlarda, müşteri memnuniyetinin temini için, ilgili ünitelerle ve tedarikçi firmalarla koordinasyon kurmak, periyodik analiz çalışmaları yapmak ve sonuçları raporlamak"

Başvuru şekli ve izlenecek yol:

Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan 13 Nisan 2019 tarihine kadar yayında kalacak. Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” alanında yer alan “Dosya Seç” kısmından “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunlu olduğu belirtildi. Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi de zorunlu. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü Genel Yetenek ve İngilizce online sınava davet edilecektir. Adaylar, sınav sonucu ve not ortalaması dikkate alınarak mülakata davet edilecek. Mülakat öncesinde adayların kriterlere uygunluklarını belgelemeleri isteniyor. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecek.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlama belgelerini hazırlamaları istenecek ve istenen belgelerin teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacak.

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