THY, Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alım ilanı yayınladı

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)

Başvuru şekli ve izlenecek yol:

Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İlan 13 Nisan 2019 tarihine kadar yayında kalacak. Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” alanında yer alan “Dosya Seç” kısmından “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunlu olduğu belirtildi. Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi de zorunlu. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü Genel Yetenek ve İngilizce online sınava davet edilecektir. Adaylar, sınav sonucu ve not ortalaması dikkate alınarak mülakata davet edilecek. Mülakat öncesinde adayların kriterlere uygunluklarını belgelemeleri isteniyor. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecek.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlama belgelerini hazırlamaları istenecek ve istenen belgelerin teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacak.