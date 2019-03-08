THY, Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alım ilanı yayınladı

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart (DHA)- Türk Hava Yolları(THY), Anadolu istasyonlarında çalışacak Part-Time öğrenci alımıyla ilgili ilan yayınladı. İlan 13 Nisan 2019 tarihine kadar yayında kalacak. THY'nin web sitesi aracağı ile ilana başvuracakların yalnızca tek tercih hakkı bulunduğu, öğrencisi olduğu okulun bulunduğu şehrin dışında tercih yapan adayların sürece davet edilmeyeceği duyuruldu. Çalışma yerlerinin ise Antalya, Antalya (Gazipaşa), Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van olduğu da belirtildi. Haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabileceği, çalışılan saate göre ücret hesaplaması yapılacağı da kaydedildi.Genel Yetenek ve İngilizce online sınava davet edilecekler arasında tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılarak istihdam edilecek.

İlana başvuru kriterleri şöyle;

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek, İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)