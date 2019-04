Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, İslam Kalkınma Bankası ile iş birliğini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyet, 3-6 Nisan'da İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Genel Kurulu kapsamında Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen toplantılara katılarak temaslarda bulundu.

Yıldırım ile İKB Başkanı Bandar Hajjar’ın görüşmelerinde İKB Grubu ve Türkiye’de İKB Grubu ile en çok çalışan kurum olan Türk Eximbank’ın ilişkilerinin geldiği seviyenin çok iyi bir düzeyde olduğu karşılıklı olarak belirtildi. Ayrıca yeni iş olanakları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Eximbank ziyaret kapsamında, ihracatçılara sağlanan desteğin artırılması amacıyla İKB Grubu üyelerinden sırasıyla proje finansmanı, ticaretin finansmanı, sigorta ve özel sektörün finansmanı sektörlerinde çalışan Islamic Development Bank (IDB), International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) ve Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile yeni iş birlikleri geliştirmek üzere bir toplantı dizisi gerçekleştirdi.