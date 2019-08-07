TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
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8 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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9 AĞUSTOS CUMA
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
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