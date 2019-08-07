TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10:00 Ciro Endeksleri

20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10:00 Katı Yakıtlar

29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ

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7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

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ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

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8 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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9 AĞUSTOS CUMA

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JAPONYA 02:50 GDP QoQ

JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi

ALMANYA 09:00 İhracat MoM

ALMANYA 09:00 İthalat MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ

İNGİLTERE 11:30 GDP YoY

İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ

İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ

İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ

İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ

İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

