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Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile 1.03 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı.

Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Yapı Kredi, yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile 1.03 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan ve iki ayrı dilimde sağlanan sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün oldu. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2.50 ve euribor + yüzde 2.40 oldu.
Banka'dan yapılan açıklamada, "Uluslararası piyasalarda katılımcı banka sayısı açısından yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi olan işlem, yapılan geri ölçeklendirme sonucunda 350 milyon dolar ve 607 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi" denildi.
Yapı Kredi olarak, stratejik alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyüyerek yola sağlam adımlarla devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin bir numaralı öncelikleri olduğunun altını çizerek, sendikasyon kredisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve daha da güçlendirmek daima önceliklerimiz arasında yer alıyor.
"Bu kapsamda güçlü sermaye yapımız ve uzun yıllara dayanan saygın itibarımız sayesinde sağladığımız kaynakları, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyoruz.
"Yılın ilk yarısının yüksek ilgiyle karşılanan; ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlem ile ülke ekonomisine can veren her ölçekteki firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Yapı Kredi'nin sağladığı 1 milyar doların üzerindeki sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü UniCredit, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi. (Fotoğraflı)

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