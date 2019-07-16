Yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor

Kurban Bayramına kısa süre kala İslam dünyasında önemli yeri olan yardım dernekleri birer birer mazlumlara bayramda yardım etmek için kurban fiyatlarını açıkladı. Birçok mazluma umut olmayı planlayan Vuslat Derneği de kurban kampanyasını duyurdu. Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği bu yıl 20 ülke 3 kıtada kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacağını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede; yurtiçi kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler 1.250 TL hisse bedeli karşılığında kurban bağışlarını ileterek, ihtiyaç sahiplerinin ve ilim talebelerinin sofralarına katkı sağlayacaklar. Afrika ve Asya’nın açlık ile mücadele eden bölgelerinde mazlumlara umut olmak isteyen hayırseverler ise 600 TL hisse bedeli karşılığında hayırlarını iletebilecekler.

Vuslat Derneği kurban bağışlarına ait kesim videolarını hayır sahiplerine, kesim akabinde ileteceği belirtildi. Bağış yapmak isteyen hatırseverler derneğin telefon numarasından veya vuslat.org.tr internet adresinden bilgi alabilir.