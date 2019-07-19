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Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

Yaşar Topluluğu'nun, yaklaşık 25 milyon euro yatırımla, karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği sağlama amaçlarıyla yaptığı "İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi" hizmet vermeye başladı.

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Yaşar Topluluğu'nun, yaklaşık 25 milyon euro yatırımla, karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği sağlama amaçlarıyla yaptığı "İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi" hizmet vermeye başladı.
Yaşar'dan yapılan açıklamada, "Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, yenilikçi ve çevreci tasarımı, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tasarlanmış işlevsel ofisleri ve ticari birimleri, verimlilik ve sürate dayalı olarak tasarlanmış depolama ve yükleme alanlarıyla yalnızca bir lojistik merkezi olarak değil; modern, daha ileri boyutlu ve çok işlevli bir iş merkezi olarak Yaşar Topluluğu vizyonuna uygun olarak tasarlandı ve inşa edildi" denildi.
Açılış törenine, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ile Yaşar Topluluğu'nun tedarikçileri, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler katıldı.
Yaşar İş ve Lojistik Merkezi ile lojistik sektöründe çok önemli bir yatırıma imza atıldığının altını çizen ve yatırım ile Yaşar Birleşik Pazarlama'nın başarılı teslimat oranının yüzde 98 düzeyine ulaştığını vurgulayan Selim Yaşar, şöyle konuştu:
"Sürdürülebilir iş yapma anlayışımızla işimizi geliştirip en iyiye ulaşmayı hedeflerken attığımız her adımda çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, çevreye ve topluma sağladığımız faydayı da gözetiyoruz. Yaşar İş ve Lojistik Merkezi yatırımımız da bu anlayışımızın bir sonucudur. Bizim ana işimiz gıda ve içecek. Pınar markalı ürünlerimizi üretimden tüketicilere ulaşana kadar en iyi şekilde muhafaza etmek, tüketicilerimize Pınar kalitesini ulaştırmak her zaman öncelikli hedefimiz. Operasyonel mükemmelliğin bizi rekabette farklılaştıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz."
Feyhan Yaşar da konuşmasında, "Yaşar Topluluğu'nun kurucusu babam Selçuk Yaşar bugün çok mutlu. Kendisi başlamak değil, bitirmek önemli der. Dedem Durmuş Yaşar ise yaratıcılık, iyi niyet, tebessüm ve cesaret, hepsi bir arada olursa her şeyin üstesinden gelebiliriz, derdi. Bizlerde bunların hepsi var. Bundan sonra çok daha büyük başarılar için bir araya geleceğiz" dedi.
İdil Yiğitbaşı da, "Bugün Yaşar İş ve Lojistik Merkezi'nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaşar Topluluğu olarak uzun yıllardır ilk kez İstanbul'da bu boyutta büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Böylesine bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.
Dr. Mehmet Aktaş da konuşmasında, "Yaklaşık 25 milyon euroluk yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, sahip olduğu ekstra mekan yerleşmeleri ve eklemelere olanak sağlayan mimari özellikleriyle, 30 yıl boyunca ek bir yatırıma ihtiyaç olmaksızın hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip durumda" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldıYaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

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