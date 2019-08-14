"Yatırım iklimindeyiz, fırsatı kaçırmayalım"

İZMİR (AA) - İzmir'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) yöneticileri, yatırım için uygun iklim oluştuğunu belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, yaptığı açıklamada, ülkenin en temel ihtiyacının üretim olduğunu belirtti.
Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi, dövizin uzunca bir süredir düşük ve stabil seyrinin, 2018'in ikinci yarısından itibaren girilen sıkıntılı süreçten sonra yatırım ve hareketlenme için uygun koşulları sağladığını ifade eden Porsuk, şöyle devam etti:
"Zorlu bir süreçten geçtiğimiz doğru ve böylesi zamanlar aslında yatırım için en uygun zamanları da oluşturuyor. Görece düşük faiz imkanı ile kredi kullanmak, yine görece düşük ve sakin bir döviz ortamında yatırım odaklı adımların atılmasını teşvik eder nitelikle bir ortam yaratıyor. Bu anlamda ülkemizin en temel ihtiyacı olan üretim hatta katma değerli üretim için yatırım planlarını dondurmuş, yatırım planı olup da adım atmaktan çekinen tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye, başta Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan KOSBİ'de yatırıma çağırıyorum. Yatırım yapmak isteyene KOSBİ olarak her tür desteği vereceğimizden, OSB'mizin her türlü imkanını seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren de durgun zamanda bir şey yapmadan beklemek yerine bu süreçte yapılan yatırımların piyasa hareketlendiğinde rakiplerden bir adım öne geçilmesini sağladığını kaydetti.
Telseren, şunları kaydetti:
"Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası düşen kredi faizleri, doların 6 lira bandının altındaki dengeli seyri, enflasyonun görece düşüşü ile yatırımcı için en uygun zamanın şartlarını oluşturmuş bulunuyor. Yeni yatırım planlayan, bu dönemi ülke ekonomisine yatırım katkısı vererek değerlendirmek isteyen tüm yatırımcıları bölgemize bekliyoruz."
-"Yatırım planlarını harekete geçirme imkanı yarattı"
Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler de Merkez Bankasının politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 19,75'e çekmesi sonrası başta kamu bankaları olmak üzere bankaların kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin, yatırımcının elini güçlendiren bir imkan oluşturduğunu dile getirdi.
Gürler, tüm yatırımcıları, altyapısı tamamlanmış, modern bir anlayışla dizayn edilmiş bölgelerine beklediklerini belirtti.
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