"Yatırım iklimindeyiz, fırsatı kaçırmayalım"

İZMİR (AA) - İzmir'deki organize sanayi bölgeleri (OSB) yöneticileri, yatırım için uygun iklim oluştuğunu belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, yaptığı açıklamada, ülkenin en temel ihtiyacının üretim olduğunu belirtti.

Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesi, dövizin uzunca bir süredir düşük ve stabil seyrinin, 2018'in ikinci yarısından itibaren girilen sıkıntılı süreçten sonra yatırım ve hareketlenme için uygun koşulları sağladığını ifade eden Porsuk, şöyle devam etti:

"Zorlu bir süreçten geçtiğimiz doğru ve böylesi zamanlar aslında yatırım için en uygun zamanları da oluşturuyor. Görece düşük faiz imkanı ile kredi kullanmak, yine görece düşük ve sakin bir döviz ortamında yatırım odaklı adımların atılmasını teşvik eder nitelikle bir ortam yaratıyor. Bu anlamda ülkemizin en temel ihtiyacı olan üretim hatta katma değerli üretim için yatırım planlarını dondurmuş, yatırım planı olup da adım atmaktan çekinen tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye, başta Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan KOSBİ'de yatırıma çağırıyorum. Yatırım yapmak isteyene KOSBİ olarak her tür desteği vereceğimizden, OSB'mizin her türlü imkanını seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."