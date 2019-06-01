Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,413538 1,89 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173982 1,62 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041094 1,36 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021110 1,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575099 1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,564182 0,92 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,169210 0,48 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,378654 0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,205821 7,73 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083473 7,19 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042301 7,07 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,820098 6,74 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,124324 6,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,960894 7,50 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321077 5,01 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,485091 4,18 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038800 4,00 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,236325 3,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,070154 6,17 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,221084 5,27 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024264 5,02 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036767 3,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,847243 3,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,242435 0,46 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050506 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,576247 0,45 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,245618 0,45 ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,277886 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 568,551644 -3,51 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051822 -3,39 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036566 -3,13 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039072 -3,05 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,374673 -3,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015519 -5,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,350277 -3,91 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022869 -3,71 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022704 -3,57 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030502 -3,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034306 -4,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061412 -4,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076020 -4,25 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072179 -3,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,036998 -3,68 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994269 -3,32 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069691 -2,50 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,024605 -2,30 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000187 -1,75 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010341 -0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022315 -3,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,292282 -3,12 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,054948 -2,97 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033448 -2,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,117420 -2,74 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,094858 -4,37 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 219,658319 -3,70 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,885221 -3,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035053 -3,19 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024470 -3,10Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

