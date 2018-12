Yeni Citroen Berlingo

Binek versiyonu ile Autobest 2019 ödülünü kazanan Berlingo, Berlingo Van modeliyle de Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü'ne (The International Van of the Year Award) ve 2019 French Argus Trophy "Yılın En İyi Hafif Ticari Aracı" ödülüne layık görüldü.

Autobest 2019'u kazanma başarısına ulaşarak bu alanda üçüncü defa büyük ödülü kazanan Citro'n, 2002 yılında C3 ve 2018 yılında C3 Aircross modelleriyle Autobest ödülünü kazanmıştı.