FİNANS

Yeni Citroen Berlingo "2019'un en iyi otomobili" seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 18:24 | Son Güncelleme

Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Yeni Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo Life ile birlikte 2019 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı topladı

İSTANBUL (AA) - Yeni Citroen Berlingo, Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla, 5 finalisti geride bırakarak "2019 yılının en iyi otomobili" seçildi.

Citroen'in açuıklamasına göre, 1996'da "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Yeni Citroen Berlingo; Peugeot Rifter ve Opel Combo Life ile birlikte 2019 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe ulaştı.

Bu yıl yollara çıkan otomobiller arasından seçilen 6 finalist arasına girerek mücadele eden Citroen Berlingo, Autobest 2019 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek "Autobest 2019" ödülünü kazandı.

Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller, ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Toplamda 14 bin 76 puan alarak en yakın rakibine 148 puan fark atan Citroen Berlingo zirveye yerleşti.

Binek versiyonu ile Autobest 2019 ödülünü kazanan Berlingo, Berlingo Van modeliyle de Yılın Uluslararası Ticari Aracı Ödülü'ne (The International Van of the Year Award) ve 2019 French Argus Trophy "Yılın En İyi Hafif Ticari Aracı" ödülüne layık görüldü.

Autobest 2019'u kazanma başarısına ulaşarak bu alanda üçüncü defa büyük ödülü kazanan Citro'n, 2002 yılında C3 ve 2018 yılında C3 Aircross modelleriyle Autobest ödülünü kazanmıştı.

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