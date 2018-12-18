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Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik toptan satış fiyatı 20.48 kuruş

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun kapsamında Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı kWH başına 20.48 kuruş olarak belirlendi.

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun kapsamında Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı kWH başına 20.48 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
EPDK'nın konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararına göre, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"(1) 2 nci maddede yer alan sayaç kontrol bedelleri her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellenir. Bu şekilde güncellenen bedeller dağıtım şirketleri tarafından yürürlüğe girmeden önce internet sitesinde yayımlanır ve geçerli olduğu dönem boyunca internet sitesinde duyurulur."
EPDK'nın "Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin değişikliğine göre de, Kesme-Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"7 nci maddede belirtilen kesme-bağlama bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değerleri dikkate alınarak güncellenir ve her yıl Ocak ayı itibariyle Kurul onayıyla yürürlüğe girer."
EPDK, elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 31 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince tahsil edeceği yıllık sistem işletim bedelini belirledi.
EPDK'nın konu ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, sistem işletim bedeli 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren şöyle olacak:
0-10 kw (dâhil) TL/YIL 0
0-250 kW (dâhil) TL/YIL 1050.80
250 kW üzeri TL/YIL 2101.60
EPDK'nın 2019 yılı için kesme bağlama bedelleriyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kesme bağlama bedelleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren şu şekilde olacak:
Kesme-bağlama (TL)
AG 33.8
OG 171.6

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