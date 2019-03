Yurt içi piyasalar sanayi üretim verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek.

İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi. May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu belirterek, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi. May, ikinci bir referandumun Brexit'i ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, bu durumun aynı zamanda halk ve parlamento arasındaki kırılgan güven ilişkisine zarar vereceğini kaydetti.