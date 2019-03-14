Yurt içi piyasalar sanayi üretim verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri gündemi meşgul ederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretim verileri takip edilecek. İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık konusunda bir anlaşma üzerinde uzlaşıya varılmadığı sürece Brexit'in uzun süreli ertelenmesinin gerekebileceğini söyledi. May, oylama sonrası yaptığı açıklamada, bir çözüm bulma sorumluluğunun, Brexit anlaşması ile anlaşmasız ayrılığı reddeden parlamentoda olduğunu belirterek, "Hukuki anlamda, başka bir şey üzerinde anlaşılmadığı üzere İngiltere, AB'yi anlaşmasız olarak terk edecektir." dedi. May, ikinci bir referandumun Brexit'i ortadan kaldırabileceğine dikkati çekerek, bu durumun aynı zamanda halk ve parlamento arasındaki kırılgan güven ilişkisine zarar vereceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından anlaşmasız ayrılık seçeneğinin masadan kalkmış olabileceğini fiyatlayan piyasalarda, sterlin diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Sterlin/dolar paritesi dün yüzde 2,05 artışla 1,3341'e çıkması sonrası şu dakikalarda 1,3250 seviyesinde dengelendi. ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, beklentilerin altında kalırken, dayanıklı mal siparişleri tahminlerin üzerinde arttı. Boeing hisselerinin 2 günlük sert düşüşün ardından dün gelen tepki alımlarıyla toparlanmasından destek bulan pay piyasaları ise günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Avrupa tarafında, beklentilerin üzerinde artan sanayi üretim verisinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Bugün Asya piyasalarında, Çin'deki yoğun veri gündemi takip edilirken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de sanayi üretimi yüzde 5,3 yükselse de beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar tahminler doğrultusunda yüzde 8,2 arttı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,9 düşüş kaydetti.