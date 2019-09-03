Asırlık sakız ağaçlarından hasat heyecanı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, unutulan değeri sakızını yeniden ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor.

Bölgede yaşayan Rumların 200 yıl önce hasat ettiği ağaçlardan sakız elde etmek için harekete geçen ilçe belediyesi, "Çeşme'den sakız damlıyor" adıyla çalışma başlattı.

Belediyeye ait 8 "sakızlık"ta ağaçlara atılan çiziklerden damlayan sakızların hasadı gerçekleştirildi.

İlçedeki 200 yıllık 2 ağaçtan elde edilen 500 gram sakız için açık artırma düzenlendi.

700 liradan başlayan açık artırmada 500 gram sakız, 12 bin liradan alıcı buldu.

PASTANECİLER VE DONDURMACILAR SIRADA



Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali kapsamında düzenlenen artırmaya pastanecileri ve dondurmacıları davet ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Çeşme'de sakız yetiştirilebildiğini herkese göstermek olduğunu vurgulayan Oran, şu bilgileri verdi:

"Çeşme Belediyesine ait 8 sakızlık var. Bugüne kadar hasat edilmemişti, çizilmemişti. Dünyalar güzeli bir ürün. En az Sakız Adası'ndaki kadar kaliteli. İlk ürün için sembolik bir mezat yaptık. Normalde sakızın kilosu bin 400 lira civarında. İlk iki ağacımızdan elde ettiğimiz yaklaşık yarım kilo sakız, 12 bin liraya satıldı. Sembolik bir şeydi. Biz bir şey kanıtlamak istedik. Çeşme'de sakız yetişiyor, çok verimli oluyor, çok da iyi para ediyor."