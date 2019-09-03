FİNANS

Asırlık sakız ağaçlarından hasat heyecanı

KOBİ HABERLERİ  | 03.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Çeşme'deki asırlık 2 ağaçtan uzun yıllar sonra elde edilen yaklaşık 500 gram sakız, sembolik açık artırmada 12 bin liraya satıldı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme, unutulan değeri sakızını yeniden ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor.

Bölgede yaşayan Rumların 200 yıl önce hasat ettiği ağaçlardan sakız elde etmek için harekete geçen ilçe belediyesi, "Çeşme'den sakız damlıyor" adıyla çalışma başlattı.

Belediyeye ait 8 "sakızlık"ta ağaçlara atılan çiziklerden damlayan sakızların hasadı gerçekleştirildi.

İlçedeki 200 yıllık 2 ağaçtan elde edilen 500 gram sakız için açık artırma düzenlendi.

700 liradan başlayan açık artırmada 500 gram sakız, 12 bin liradan alıcı buldu.

PASTANECİLER VE DONDURMACILAR SIRADA

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali kapsamında düzenlenen artırmaya pastanecileri ve dondurmacıları davet ettiklerini söyledi.

Amaçlarının Çeşme'de sakız yetiştirilebildiğini herkese göstermek olduğunu vurgulayan Oran, şu bilgileri verdi:

"Çeşme Belediyesine ait 8 sakızlık var. Bugüne kadar hasat edilmemişti, çizilmemişti. Dünyalar güzeli bir ürün. En az Sakız Adası'ndaki kadar kaliteli. İlk ürün için sembolik bir mezat yaptık. Normalde sakızın kilosu bin 400 lira civarında. İlk iki ağacımızdan elde ettiğimiz yaklaşık yarım kilo sakız, 12 bin liraya satıldı. Sembolik bir şeydi. Biz bir şey kanıtlamak istedik. Çeşme'de sakız yetişiyor, çok verimli oluyor, çok da iyi para ediyor."

'SAKIZ FİDANLARI ÜCRETSİZ DAĞITILACAK'

Sakız hasadının devam ettiğini belirten Oran, fidan da yetiştireceklerini ve ürettikleri fidanları vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını ifade etti.

Oran, Çeşme'nin adını turizmin yanı sıra sakız üretimiyle de dünyaya duyuracaklarını dile getirerek, "Sakız Adası ile 10 yıl içinde yarışır hale geliriz." dedi.

Bu arada, Çeşme'de bir üretici, 2018 yılında 15 kilo sakız elde etmeyi başardı. "Çeşme'den sakız damlıyor" projesiyle de belediyeye ait 200 yıllık 120 sakız ağacı ile daha genç olan bin 700 ağaçtan yaklaşık 100 kilo ürün alınması bekleniyor.

KAYNAK:AA

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarındaElazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında
3 ay bekletiyorlar! Kilosu 60 lira...3 ay bekletiyorlar! Kilosu 60 lira...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme sakız ağaçları

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Araç sahipleri dikkat:15 gün devam edecek

Araç sahipleri dikkat:15 gün devam edecek

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Behlül'ün aşk yuvası servet değerinde!

Behlül'ün aşk yuvası servet değerinde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında

Elazığ'ın kuru domatesleri dünya sofralarında

3 ay bekletiyorlar! Deri peynirinin Kilosu 60 lira

3 ay bekletiyorlar! Kilosu 60 lira...

Manisa'da üretilen Antep fıstığı yüzleri güldürdü

Menengiç ağaçlarından tonlarca Antep fıstığı elde ediyorlar

Devlet eliyle üretilen kangal köpekleri daha doğmadan sahipleri oluyor

Dünyaya gelmeden satılıyor

Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor

Altın yılını yaşıyor! Kilosu 40 lira

Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı

Et fiyatları artınca vatandaş ona yöneldi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.