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Emanet kazanlarla başladı siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 05.09.2019 13:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akraba ve komşularından aldığı emanet kazanlarla tarhana üretmeye başlayan 43 yaşındaki Ümmü Kuşkaya, siparişlere yetişmeye çalışıyor.Yıllık 1 tonla başladığı tarhana üretimini aldığı mikro kredi desteğiyle 6 tona çıkaran Kuşkaya, iki dönümlük alana tesis kurmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akraba ve komşularından aldığı emanet kazanlarla tarhana üretmeye başlayan 43 yaşındaki Ümmü Kuşkaya, siparişlere yetişemiyor.

İlçeye bağlı Gerger Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Ümmü Kuşkaya, aile bütçesine katkı sağlamak için el işi, yoğurt ve süt sattı. Kendini geliştirmek isteyen Kuşkaya, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mikro kredi desteğiyle tarhana üretmeye başladı.

İlk başta akraba ve komşularından aldığı emanet kazanlarla tarhana üreten Kuşkaya, bu alanda kendini geliştirerek her geçen gün üretimini artırmayı başardı. Yıllık 1 tonla başladığı tarhana üretimini 6 tona çıkaran Kuşkaya, siparişlere yetişebilmek için iki dönümlük alana tesis kurmaya hazırlanıyor.

Ümmü Kuşkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek, aile bütçesine katkıda bulunmak için çabaladığını söyledi.

TİSVA ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin mikro kredi desteğiyle 2009'da tanıştığını, ilk kullandığı 750 liralık krediyle el işi yaptığını daha sonra inek alarak yoğurt ve süt üretimine başladığını aktaran Kuşkaya, çevresindekilerin ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mikro Kredi Afşin Şube Yönetici Yardımcısı Yeliz Şenkaya'nın teşviki ve desteğiyle tarhana üretmeye yöneldiğini ifade etti.

'TÜKETMEYİ DEĞİL, ÜRETMEYİ SEVİYORUM'

Kuşkaya, ilk zamanlarda akraba ve komşularından destek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk olarak akraba ve komşularımdan aldığım emanet bakır kazanlarda tarhana yaptım. Yaptığımız tarhanalar beğenildi ve siparişler artmaya başladı. Çevrem genişledi ve öz güvenim arttı. Her yıl aldığım mikro kredi desteğini artırarak daha çok üretim yaptım. Ben daha çok tüketmeyi değil, üretmeyi seviyorum. 2017'de İstanbul'da düzenlenen Citibank Mikro Girişimci Ödülleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldum. Bu bana ayrı bir gurur yaşattı."

Kuşkaya, evinde ürettiği tarhanaları kuru yemişçiler, baharatçılar ve vatandaşlara satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

'KADINLARA İŞ İMKANI SUNMAK İSTİYORUM'

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) düzenlenen girişimcilik kurslarına da katıldığını dile getiren Kuşkaya, şunları kaydetti:

"Belgemi aldıktan sonra KOSGEB'e proje hazırladım ve şimdi kullandığım tarhana pişirme ve karıştırma makinesini 32 bin lira hibeyle aldım. İki kazanla 5 sal adım ve tarhanalarımızı 2 yıldır bu makinelerle yapıyorum. Makineler sayesinde yıllık 1 ton olan üretimi 6 tona çıkardım. Amacım 2 dönümlük bir alanda güzel bir tesis kurmak ve tarhana üretimini daha da artırmak. Bu tesiste sadece ben değil, benim gibi olan birçok kadına iş imkanı sunmak, onlara destek olmak istiyorum. Onlar da evlerinin geçimine katkıda bulunsun. İnşallah ilerleyen yıllarda bu hayalimi de gerçekleştirmek istiyorum."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kahramanmaraş Tarhana üretim

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