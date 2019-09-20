FİNANS

Faydasını öğrenen arıyor! 4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan İsmail Eroğlu (40), amcasının şeker hastalığına iyi gelmesi için 2 yıl önce 4 fidan ile başladığı pepino meyvesi üretiminde, 4 dönümlük seraya ulaştı. Yılda 40 ton mahsul alan Eroğlu, ürettiği pepinoları aracılarla Makedonya, Ürdün ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üretilen fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, 2017 yılında, şeker hastası amcasının sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Eroğlu, evinin bahçesinde, saksında yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.

Çevresinden gelen talepler üzerine İsmail Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Ana vatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre Eroğlu, Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapalı sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce çalıştığı televizyon fabrikasından ayrıldı. Yurt içi ile dışından gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, şimdi 4 dönümlük serasında, yılda 40 ton pepino üretimi yapıyor. Bu yıl 15 Eylül itibarıyla pepino meyvesinin hasadına başladığını belirten Eroğlu, 5 Ekim'e kadar da süreceğini söyledi.

'FAYDASINI ÖĞRENEN ARIYOR'

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da siparişler aldığını anlatan İsmail Eroğlu, pepinonun kilosunu 10- 15 liradan sattığını belirterek, "Pepino kavunu olarak da bilinen pepino meyvesini, biz alternatif ürün olarak üretmeye başladık. 6 ayda bir hasat ediyoruz ve şu an da 6'ncı aydayız. Sararmış olanlar, ermiş pepinodur. Pepinoyu Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiği için birçok şehirden arıyorlar. Aracılar vasıtasıyla Makedonya, Ürdün ve İsviçre'ye kadar gönderiyoruz. Faydasını bilen ve öğrenen insanlar bizi arıyor. Pepino bilindiği gibi Güney Amerika'nın Peru ülkesinden gelmekte. Fakat burada üretim yoğun değil. Biz daha çok üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türkiye'de rahatlıkla yetişen bir bitki. Ayrıca birçok hastalığa faydalı olduğu için üretimini artırmak bizler için büyük avantaj sağlayacaktır. 4 dönümlük seradan yolda toplam 40 ton ürün almaktayız. Kilosunu ise 10 ile 15 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA


44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Üreticisi köşeyi dönüyor! Ejder meyvesi 'yok sattı'Üreticisi köşeyi dönüyor! Ejder meyvesi 'yok sattı'
Turistlerin gözdesi oldu! Siparişlere yetişemiyorTuristlerin gözdesi oldu! Siparişlere yetişemiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manisa İsmail Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Akaryakıtta 15 kuruş indirim!

Akaryakıtta 15 kuruş indirim!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üreticisi köşeyi dönüyor! Ejder meyvesi 'yok sattı'

Üreticisi köşeyi dönüyor! Ejder meyvesi 'yok sattı'

Mardin’in ödüllü eşek sütü sabunu 27 ülkeye ihraç ediliyor

Turistlerin gözdesi oldu! Siparişlere yetişemiyor

'Yağ biberi'nde üretim ve fiyatlar yüz güldürüyor

Fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 arttı

Karadeniz’de gramla üretilen arı sütü, yurt dışına ihracat yolunda

Gramla üretiliyor! Yurt dışından bile talep var

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.