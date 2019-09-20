Faydasını öğrenen arıyor! 4 fidanla başladı, şimdi tonlarca pepino meyvesi üretiyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde televizyon üretilen fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Eroğlu, 2017 yılında, şeker hastası amcasının sağlığına nelerin iyi gelebileceğini öğrenmek için internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 2 yıl önce 4 fidan edindi. Eroğlu, evinin bahçesinde, saksında yetiştirdiği bu fidanlardan elde ettiği pepino meyvelerini amcasının oğluna yedirdi.

Çevresinden gelen talepler üzerine İsmail Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Ana vatanı Güney Amerika olan meyvenin yetişme iklimine göre Eroğlu, Hacırahmanlı Mahallesi'nde kapalı sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce çalıştığı televizyon fabrikasından ayrıldı. Yurt içi ile dışından gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, şimdi 4 dönümlük serasında, yılda 40 ton pepino üretimi yapıyor. Bu yıl 15 Eylül itibarıyla pepino meyvesinin hasadına başladığını belirten Eroğlu, 5 Ekim'e kadar da süreceğini söyledi.