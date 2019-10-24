'Yerli Rokfor' sofralardaki yerini almaya başladı! 100 liradan satılıyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen, özelliğini bekletildiği mağaradan alan ve "Türk rokforu" olarak nitelendirilen "Divle Obruk Peyniri" sofralardaki yerini almaya başladı.

Bölgenin eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyü, geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Eski adı "Divle" olan köyde, 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğunda, yerel halkın "obruk" ismini verdiği bir mağara bulunuyor. Birçok yerde bu tür mağaralar turizm amaçlı kullanılırken, Üçharman'da bu obruk yüz yıllardır "soğuk hava deposu" olarak hizmet veriyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civarındaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra mağaradaki bir bakteri sayesinde kıpkırmızı bir renk alıyor.

Bu yıl 45 ton peynirin bekletildiği obrukta olgunlaşan peynirler çıkarılmaya başladı. Kilosu 100 liradan satılmaya başlanan peynirin, bir ay gibi bir sürede tamamen bitmesi bekleniyor.