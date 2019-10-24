FİNANS

'Yerli Rokfor' sofralardaki yerini almaya başladı! 100 liradan satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 24.10.2019 12:13 | Son Güncelleme

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen, özelliğini bırakıldığı mağaradan alan ve "Türk rokforu" olarak nitelendirilen "Divle Obruk Peyniri" mağaradan çıkarılmaya başlandı. Son yıllarda yapılan tanıtımlarla Divle Obruk Peyniri duyulmaya başladı. Fiyatlarda yükselmeye başladı. Bu yıl 100 liradan satılıyor.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen, özelliğini bekletildiği mağaradan alan ve "Türk rokforu" olarak nitelendirilen "Divle Obruk Peyniri" sofralardaki yerini almaya başladı.

Bölgenin eski yerleşim yerlerinden biri olan Üçharman köyü, geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Eski adı "Divle" olan köyde, 36 metre derinliğinde ve 250 metre uzunluğunda, yerel halkın "obruk" ismini verdiği bir mağara bulunuyor. Birçok yerde bu tür mağaralar turizm amaçlı kullanılırken, Üçharman'da bu obruk yüz yıllardır "soğuk hava deposu" olarak hizmet veriyor.

Mayıs ayından itibaren Üçharman ile civarındaki köylerde koyun ve keçi sütünden geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıyor. Obruğa konulan peynir tulumları, yaklaşık 5 ay sonra mağaradaki bir bakteri sayesinde kıpkırmızı bir renk alıyor.

Bu yıl 45 ton peynirin bekletildiği obrukta olgunlaşan peynirler çıkarılmaya başladı. Kilosu 100 liradan satılmaya başlanan peynirin, bir ay gibi bir sürede tamamen bitmesi bekleniyor.

Köyde peynir üretenlerden Ümmügülsüm Kanat, peynir yapmayı annesinden öğrendiğini belirterek, "Yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Koyunlardan sağdığımız sütün belli bir kısmını peynir yapar, obrukta saklarız. Bu zamanlarda peynir olgunlaştıktan sonra obruktan çıkarırız. Kendi ihtiyacımızı ayırır, gerisini satarız. Biz başka peynir tüketmeyiz. Eskiye nazaran bu yıllarda fiyat iyi. Daha da yüksek olsa bizim için iyi olur." dedi.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI BULMASI BİZİ MEMNUN EDİYOR'

Köyde koyun sağma ve peynir yapımını kadınların üstlendiğini vurgulayan Şefika Başlamışlı ise bu peynirin yapım aşamasının zorluğundan bahsetti.

Başlamışlı, "Çobanlar koyunu güder, kadınlar olarak biz sütünü sağarız. Büyük bir titizlikle sütü pişirir, peynirimizi çalar, derilere basar, obrukta saklarız. Atalarımdan öğrendim, şimdi kendi kızıma öğretiyorum. Bu böyle devam ediyor. Son yıllarda yapılan tanıtımlarla Divle Obruk Peyniri duyulmaya başladı. Fiyatlarda yükselmeye başladı. Bu yıl 100 liradan satılıyor. Şimdi bir çok yerden arayıp peynir soruyorlar. Emeğimizin karşılığını bulması bizleri memnun ediyor. İnşallah daha çok tanınır, duyulur. Alanlar güvenle tüketebilirler." ifadelerini kullandı.

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ise mağaranın 45-50 ton arasında bir kapasitesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Divle Obruk Peyniri, geçen yıl coğrafi işaretli ürünler arasında yerini aldı. Bu yıl obrukta saklanan peynirin miktarı 45 ton. Yani bu sene tüm dünyadaki Divle Obruk Peyniri 45 ton. 1 kilo bile fazlası mümkün değil. Geçen yıl kilosu 70 liraya kadar satılmıştı. Bu yıl 100 lira. Bu günlerde yavaş yavaş peynirler çıkmaya başladı. Kasım ayının ortalarına kadar peynirlerin tamama yakını tükenir. Bir çok fuara, peynirle ilgili toplantılara çağırılıyoruz. Peynirimiz buralarda ilgi görüyor. Sıkıntımız, ismimizin kullanılması. Bir çok yerde 'Divle Obruk Peyniri' adı altında peynir satılıyor."

Büyükkarcı, peynirin tanıtılması, hak ettiği değeri alabilmesi için belediye olarak bazı projeler hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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