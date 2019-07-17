Bitcoin 10 bin doların altına geriledi

Senatörler, Facebook’un “güvenilirsizliğinin” bir dijital kripto para birimi piyasaya sürmesine engel olması gerektiğini belirtirken, Libra’yı da “hayali” ve “çılgın” olarak tanımladılar. Kıdemli Senato Üyesi Demokrat Sherrod Brown, Facebook’un dijital ödeme projesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Facebook skandal üzerine skandal ile defalarca güvenimizi hak etmediğini göstermiştir. İnsanların banka hesaplarıyla deney yapmalarına izin verirsek çılgınca bir şey yapmış oluruz.”

'İNSANLARIN GÜVENİNİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR'



Brown ayrıca, insanların “alın teriyle kazanılmış” paralarını Facebook’a emanet edeceği fikrinin “hayal” olduğunu belirtirken, Facebook blockchain departmanı başkanı Marcus ise Facebook’un yasal onay almadan Libra’yı piyasaya sürmeyeceğini söyledi. Marcus, “Bunu doğru yapabilmemiz için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Uzun bir süre boyunca insanların güvenini kazanmamız gerekiyor” dedi.

Senato üyelerinin ağır eleştirilerine maruz kalan Marcus’un 17 Temmuz’da Mali Hizmetler Komitesi’nde kongre üyelerinin Libra’ya ilişkin sorularını yanıtlaması bekleniyor.