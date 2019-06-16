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Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 16.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kripto para birimi piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, TSİ 09:09'da yılın rekor düzeyi olan 9,322 doları gördü. Son 24 saatte 6.59 artan Bitcoin, 9,253 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kripto para birimleri piyasalarında Facebook gelişmeleri ve çeşitli öngörülerin ardından geçen hafta izlenen karışık seyir, Bitcoin´in yılın yeni rekor düzeyini görmesiyle yerini artışa bıraktı. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, TSİ 09:09´da yılın rekor düzeyi olan 9,322 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 6.59 artışla 9,253 dolara yükseldi ve 164 milyar 364 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.3´ünü oluşturdu.

Bitcoin´deki artışın ardından piyasa stratejileri ve araştırmaları şirketi Fundstrat ise, söz konusu artışa rağmen Bitcoin´in kısa dönemde 8 bin ile 9 bin dolar arasında işlem görmesinin olası olduğunu açıkladı. Fundstrat analisti Robert Sluymer, müşteriler ilettiği bir notunda Bitcoin´in, piyasadaki artış eğiliminin durduğu ve eğilimin tersine döndüğü Mayıs ayındaki 8 bin 800 dolar ile 9 bin dolar arasında direnç bulabileceğini belirtirken, kısa dönem aktivitenin yavaşlamasına işaret ederek söz konusu artışın kısa dönemli olabileceğini ve Bitcoin´in yeniden 7 bin dolar düzeyine inebileceğini söyledi.

Bitcoin´deki artışa paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminin 75´inde görülen boğa hareketine son 24 saatte 18.99 artışla 90´ıncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti. En büyük 10´da ise Bitcoin´in öncülük ettiği genel bir artış görüldü.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara denk gelen yüzde 4.7 artışla 286 milyar 446 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 160 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.59

Ethereum yüzde 3.72

Ripple yüzde 3.19

Litecoin yüzde 1.93

Bitcoin Cash yüzde 3.52

EOS yüzde 6.19

Binance Coin yüzde 0.07

Bitcoin SV yüzde 1.14

Tether yüzde 0.03

Stellar yüzde 1.41 yükseldi.

Kaynak: DHA

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