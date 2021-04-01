Dogecoin nedir, ne kadardır? Elon Musk, Ay'a Dogecoin çıkartıyor!

Dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıralarda bulunan Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu olmasının yanı sıra kripto para piyasasının da sıkı bir takipçisi. Elon Musk'ın bugün sosyal medya platformu Twitter üzerinden Dogecoin hakkında attığı tweet ise olay oldu.

SPACEX GERÇEK AYA GERÇEK BİR DOGECOIN KOYACAK!

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Önceleri şaka amaçlı üretilen ancak an itibari ile 6.7 milyar dolar değerine ulaşan Dogecoin hakkındaki yorumları ile Dogecoin isimli altcoinin değerine değer katan Elon Musk, kısa bir sürede Dogecoin'in çok yükselmesini sağlamıştı.

Dogecoin hakkında attığı son tweette, "SpaceX, gerçek Ay'a gerçek bir Dogecoin koyacak" dedi. Bu tweetin dünya şaka günü olan 1 nisanda atılmış olması kafalarda Elon Musk'ın şaka yapıp yapmadığı hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oldu ancak yine de bu durum Dogecoin'in % 16'lık bir yükselme yaşamasına engel olamadı.

DOGECOIN NEDİR?

Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Günümüzde yatırım ve işlem amaçlı kripto paraların daha fazla tercih edilmesi sebebiyle Dogecoin (DOGE) ve türevleri dijital paralar gündemde yer tutmaktadır.