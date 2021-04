Dogecoin nedir, ne kadardır? Elon Musk, Ay'a Dogecoin çıkartıyor!

Dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıralarda bulunan Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu olmasının yanı sıra kripto para piyasasının da sıkı bir takipçisi. Elon Musk'ın bugün sosyal medya platformu Twitter üzerinden Dogecoin hakkında attığı tweet ise olay oldu.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon