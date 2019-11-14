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1 Aralık'tan itibaren zorunlu! Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 100 lira arasında değişiyor.

1 Aralık'tan itibaren zorunlu! Kış lastiği takma ücreti 60 liradan başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

'7 DERECENİN ALTINDA YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR'

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

'ARACA UYGUN KIŞ LASTİĞİ SEÇİLMELİ'

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin hamurundaki bileşenlerden dolayı yola tutunmada sorun oluşturduğunu söyledi.

Aracın bir parçası olan lastiğin, uygun nitelikte seçilmesi gerektiğini dile getiren Özürün, bunun için aracın orijinal ölçüsündeki kış lastiğinin tercih edilmesinin doğru olacağını vurguladı.

Özürün, kış lastiğinde otomobil, hafif ticari, SUV, otobüs, kamyonu da dahil edersek yaklaşık 300 çeşit lastik bulunduğuna işaret ederek, "Otomobil grubu binek lastikleri en ucuzu 250 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişebilir. Çok büyük, performanslı otomobil lastiklerinin fiyatları çok yüksek oluyor. Ama ortalama 300 lira civarında. En çok kulanılan ölçü ise 205-55-16. Binek araçlar için 4 lastiğin değişim ücreti ise 60 ila 100 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

'SAKLAMA KOŞULLARI LASTİKLERİN ÖMRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Lastikçilerin, lastik oteli hizmetinin değişim dahil ortalama 200 lirayı bulduğunu dile getiren Özürün, "10 güne kadar kış mevsimi kendini göstermeye başlayacak. Bu nedenle kış lastiklerinin değişimi son ana bırakılmamalı." dedi.

Kış lastiğinin, yaz lastiğinden farklı olarak sezonda 4 ay kullanıldığını belirten Özürün, "Yaz ve kış lastiğinin saklama koşulları da lastiklerin ömrü açısından önem taşıyor. Güneş görmeyen, aşırı sıcak ve aşırı soğuk cihazlardan uzakta saklanması gereken lastikler, üst üste istif edilmediğinde herhangi bir zarar görmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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