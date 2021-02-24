İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sinyali! Normalleşmeyle fiyatlar düşecek mi?

İkinci el araba pazarı koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenen piyasaların başında geldi. Son haftalarda normale dönmeye başlayan ikinci el otomobil piyasasında normalleşme adımlarının duyurulmasıyla hareketlilik başladı. Küresel piyasalarda üretimin yeniden normale dönmesinin ardından ikinci el araç piyasasında da hareketlenme gözlendi. Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktaran galericiler, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacağı yönünde görüş bildirdiler.

'FİYATLAR SABİTLENDİ'

İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenme gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur, ’’İkinci el otomobil piyasasında bir hareketlenme oluyor. Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönem oldu ama şu anda fiyatlar sabitlenmiş durumda. Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz’’ dedi.

'MART-NİSAN AYINDA HAREKETLENME BEKLİYORUZ'

Bir başka Galerici Nihat Karip, şöyle konuştu: ’’Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır’’.