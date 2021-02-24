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İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sinyali! Normalleşmeyle fiyatlar düşecek mi?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.02.2021 10:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen ikinci el otomobil piyasası Mart ayında kademeli olarak normalleşme adımlarının atılacağının duyulmasıyla hareketlenmeye başladı. Yükselen ikinci el araba fiyatlarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken oto galericiler, piyasada beklenen dönüşün gerçekleşeceğini düşünüyor.

İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sinyali! Normalleşmeyle fiyatlar düşecek mi?

İkinci el araba pazarı koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenen piyasaların başında geldi. Son haftalarda normale dönmeye başlayan ikinci el otomobil piyasasında normalleşme adımlarının duyurulmasıyla hareketlilik başladı. Küresel piyasalarda üretimin yeniden normale dönmesinin ardından ikinci el araç piyasasında da hareketlenme gözlendi. Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında sürekli yükselişin durduğunu aktaran galericiler, normalleşme adımlarıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareketlenme yaşanacağı yönünde görüş bildirdiler.

'FİYATLAR SABİTLENDİ'

İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda bir hareketlenme gözlendiğini aktaran Galerici Uğur Potur, ’’İkinci el otomobil piyasasında bir hareketlenme oluyor. Fiyatların sürekli yükseldiği bir dönem oldu ama şu anda fiyatlar sabitlenmiş durumda. Yaz dönemine doğru araç satışları artıyor. Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesini bekliyoruz’’ dedi.

'MART-NİSAN AYINDA HAREKETLENME BEKLİYORUZ'

Bir başka Galerici Nihat Karip, şöyle konuştu: ’’Son iki haftadır piyasalarda olumlu bir hareketlenme var. Araç fiyatları çok yükseldi, çok fazla düşeceğini de düşünmüyorum. Kısıtlamaların kalkmasıyla mart, nisan aylarında daha fazla hareketlenme bekliyoruz. Araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Önceki haftalarla kıyaslarsak son iki haftadır daha fazla araç satıyoruz. Kısıtlamaların da kalkmasıyla piyasalarda hareketlenme olacaktır’’.

'3 AYDIR ARABA BAKIYORUM'

Araba almak için uygun zaman olduğunu vurgulayan Ahmet Fidanlı isimli vatandaş, ’’3 aydır araç bakıyorum. Araç fiyatları çok yükseldi. Uzun zamandır araba arıyorum, alacağım arabayı yeni buldum. Araba fiyatları çok yükselmesine rağmen bu fiyat dalgalanması biraz durdu. Araç fiyatlarının çok fazla düşeceğini sanmıyorum. Araç almak için uygun zaman olduğunu düşündüm. İzmir’den İstanbul’a araç almak için geldim’’ şeklinde konuştu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
A dan Z ye yalaaan ikinci ellerde 1 kuruş bile düşüş yok iki gün önce dolastım Ankara'da ne kadar ecenta galeri varsa.. eli yüzü düzgün bir araba almak istersen 200 bin 250 bin en az.. düşüş müşüş yok düşmezde zaten... sıfır araba almak hayaldi şimdi imkansız hayal mümkun deil arabanın iki katını devlet vergi olarak alıyo.. lanet olsun böyle düzene
Yükselirken korkunç bir şekilde yükseldi fiyatlar, sıfır araç fiyatları da düşmeye başladı, ikinci elin fiyatıda doğal olarak düşecek. insanlar biraz daha ön görülü olursa yeterli.
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