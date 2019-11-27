Kış lastiğinde son günler! 625 lira cezası var

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

İHA muhabirine konuşan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını, ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini belirtti. Kasım ayı itibariyle soğuk havanın etkisini gösterdiği bölgelerde, kış lastiği uygulaması için 1 Aralık tarihinin beklenmeden lastiklerin taktırılması gerektiğinin altını çizen Tuğrul, “Ticari araçlar gününü beklemeden kış lastiklerini sürekli takıyor. Bu anlamda 1 Aralık tarihini beklemek yanlıştır. İlimizde ekim ayı sonu havalar soğumaya başlar. Kış lastiğinin bir özelliği de eksi 45 dereceye kadar donmamasıdır. ‘Kış lastiği ağır oluyor, ses yapıyor ve araca zarar veriyor’ şeklinde yanlış anlaşılmalar var. Ancak böyle bir şey kesinlikle yoktur. Havalar hafif soğuduğu zaman kış lastiklerinizi kesinlikle takın” dedi.