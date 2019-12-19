FİNANS

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, LPG ile çalışan araçların bakımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

Kış aylarında araç bakımlarının önemi bir kat daha artıyor. Soğuk havaların gelmesiyle araçlarda oluşabilecek problemler konusunda gerekli önlemler alınarak, daha güvenli yolculuk yapılması sağlanıyor. Otogaz ile çalışan araçlar da dikkat edilmesi gereken araçların başında geliyor.

'BİZİM İÇİN KIŞIN KARBÜRATÖRLÜ ARAÇLAR SIKINTILI OLUYOR'

LPG ile çalışan araçların ikiye ayrıldığını ifade eden Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adnan Karamanlı, kış aylarında karbüratörlü araçlarda sıkıntı olduğunu ve benzin hortumlarının periyotlarla kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Karamanlı, karbüratörlü ve LPG’li olan araçlar direkt gaz ile çalıştığı için benzin hortumlarının zamanla çürüdüğünü belirtti. Karamanlı, “LPG’li araçlarımız iki çeşide ayrılıyor. Karbüratörlü ve yeni nesil enjeksiyonlu araçlar. Enjeksiyonlu araçlarımızda çok fazla sorun yaşanmıyor. O araçlar önce benzinle çalışıyor. Belli bir süre sonra motor 30 derece ısındığında kendi otomatik olarak gaza geçiyor. Bizim için kışın karbüratörlü araçlar sıkıntılı oluyor. Vatandaşlarımız direk gazda çalıştırdığı için hiç benzin almıyor. Kışın araç LPG’de çalışmadığı için benzine geçiyor araç uzun süre önce benzinde kullanılmadığı için de bu benzin hortumları kuruyup çatlıyor. Vatandaş bunu bilmiyor ve direk aracı benzine alıyor. Bu sefer de benzin kaçağı oluyor ve aracın yanmasına sebep oluyor. LPG’li araçların yanmasının sebebi budur. Aracın benzin hortumları çürüyor ve eskiyor. Karbüratörlü aracı olanlar mutlaka araçlarını servise götürsünler, aracın benzin hortumlarını kontrol ettirsinler. En ufak çatlak bile varsa mutlaka hortumları yenilesinler. Enjeksiyonlu araçlarımızda ise çok fazla sıkıntı yok. Onların LPG filtreleri var. Bu filtreyi 10 bin kilometrede en fazla 15 bin kilometrede değiştirsinler” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Bu araçlardan hiçbir yerde kalmadıBu araçlardan hiçbir yerde kalmadı
Peugeot ile Fiat birleşmesi onaylandıPeugeot ile Fiat birleşmesi onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LPG otomotiv bakım

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Türkiye’nin ilk peynir fabrikasıyla ilgili önemli gelişme

Türkiye’nin ilk peynir fabrikasıyla ilgili önemli gelişme

Haberi duyan başvurdu!

Haberi duyan başvurdu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kış lastiğinde son günler! 625 lira cezası var

Kış lastiğinde son günler! 625 lira cezası var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

1 Aralık’ta başlıyor! Uymayana 625 TL ceza

1 Aralık’ta başlıyor! Uymayana 625 TL ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'dan 11 ayda 4,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Sakarya'dan 11 ayda 4,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı

Sıfır kilometre araç kalmadı, 2019 model araçlar 1 ay önce tükendi

Bu araçlardan hiçbir yerde kalmadı

Peugeot ile Fiat birleşmesi onaylandı

Peugeot ile Fiat birleşmesi onaylandı

Sıfır otomotivde taleplere karşılık verilemiyor

Taleplere karşılık verilemiyor

Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor

Tesla Gigafactory’de yıllık 500 bin araç üretmeyi planlıyor

Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Son 20 gün

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.