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Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

TURİZM HABERLERİ  | 09.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı temmuz ayı konaklama istatistikleri açıklandı. Buna göre, yılın 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı ise yüzde 74,9 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi; geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti. Böylece, geçen yılın aynı dönemine göre tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış yaşandı.

Temmuz 2018'e göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 oranında arttı.

ANTALYA İLK SIRADA

Ocak-Temmuz dönemi illere göre verilerde Antalya tesise gelişte 12,3 milyon kişi, geceleme sayısında 49,4 milyon ve doluluk oranında yüzde 64,21 ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaki İstanbul'da tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4 oldu. Muğla, tesise gelişte 2,4 milyon kişi, geceleme sayısında 7,5 milyon ve doluluk oranında yüzde 52,4 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Dördüncü sıradaki İzmir'de tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 49,2 olarak gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Turistik tesisler

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