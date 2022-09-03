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Tek tek açıklandı: Listedeki şehirler şaşırttı! Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor?

03.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz ve Türk Lirası mevduat hesaplarına ilişkin son veriler belli oldu. Buna göre Türkiye'de her üç şehirden birinde dövizden fazla TL mevduatı bulunuyor. Bu kapsamda TL mevduatının en yüksek olduğu il Bitlis olurken, DTH oranı en yüksek il ise Aksaray oldu. İşte merak edilen o liste…

Dolar ve Türk Lirası için 20 Aralık’ta başlayan kritik süreç sonrası mevduat tarafında dolarizasyonda kağıt üzerinde bir miktar gevşeme yaşandığı ifade ediliyor. Fintürk verilerine göre 2012 yılının sonunda TL mevduatların toplam tasarruf mevduatları içerisindeki oranı yüzde 50’nin üzerinde olan şehir sayısı sadece 7 iken, Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) devreye alınması sonrası 2022 ilk yarıyıl sonuçlarına göre bu sayı 25’e çıktı. Yani artık her üç şehirden birinde Döviz Tevdiat Hesabı’ndan (DTH) daha fazla TL mevduat tutuluyor.

TL MEVDUATTA BİTLİS LİSTE BAŞINDA

Ülkenin doğusunda özellikle KKM etkisinin yüksekliği görülüyor. TL Mevduat oranının en yüksek olduğu şehir Bitlis. Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL mevduatlardan oluşuyor. Onu yüzde 60 ile Ardahan, yüzde 59,56 ile Şanlıurfa, yüzde 59,48 ile Kars, yüzde 57 ile Siirt izliyor.

DTH AĞIRLIĞI YÜKSEK ŞEHİRLER

Döviz tevdiatın daha ağır bastığı şehirlere baktığımızda ise elbette ilk sırada yurt dışından yapılan mevduatlar zirvede. Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman gibi şehirlerde hala DTH oranı çok yüksek.
Fakat bu şehirlerin bazıları son altı ayda TL mevduat oranı en hızlı yükselen şehirler sıralamasında da yer alıyor. Iğdır’da 2021 sonunda yüzde 32 olan TL mevduat oranı 2022 Haziran ayında yüzde 41’e çıkmış. Gaziantep’te yüzde 36’dan yüzde 45’e, Uşak’ta yüzde 31’den yüzde 40’a, Çorum’da yüzde 35’ten yüzde 44’e, Niğde’de yüzde 44’ten yüzde 53’e yükseliş var.

Sıralamanın kalanında Nevşehir, Trabzon, Kayseri, Hatay, Bilecik gibi şehirler bulunuyor. TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da KKM’den yola çıkarsak Kur Korumalı Mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında ise Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli sıralamanın üst sıralarında yer alıyor. (DÜNYA GAZETESİ)

TL ve Döviz hesaplarının en yüksek olduğu iller

TL MEVDUAT ORANININ EN HIZLI ARTTIĞI 15 ŞEHİR (2021/12 – 2022/06)

TL MEVDUAT ORANININ EN HIZLI ARTTIĞI 15 ŞEHİR (2021/12 – 2022/06)
Iğdır – Yüzde 31,82’den yüzde 40,55’e - Değişim oranı yüzde 8,73

Gaziantep – Yüzde 34,01’den yüzde 44,69’a - Değişim oranı yüzde 8,68

Gaziantep – Yüzde 34,01’den yüzde 44,69’a - Değişim oranı yüzde 8,68

Uşak – Yüzde 31,39’dan yüzde 40,03’e - Değişim oranı yüzde 8,64

Uşak – Yüzde 31,39’dan yüzde 40,03’e - Değişim oranı yüzde 8,64

Çorum – Yüzde 35,40’tan yüzde 43,82’ye - Değişim oranı yüzde 8,42

Çorum – Yüzde 35,40’tan yüzde 43,82’ye - Değişim oranı yüzde 8,42

Niğde – Yüzde 44,33’ten yüzde 52,71’e - Değişim oranı yüzde 8,38

Niğde – Yüzde 44,33’ten yüzde 52,71’e - Değişim oranı yüzde 8,38
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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası dolar Kur Korumalı Mevduat
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