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Asgari ücret üzerinde brüt maaş alanları ilgilendiriyor! Bakanlık çalışma başlattı: Vergi dilimleri değişiyor! Ocak-Aralık farkı azalacak…

27.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı işçi, işveren ve memur sendikalarının uzun süredir talep ettiği işçi ve memurların ücretinden kesilen vergide indirim yapılması konusunda çalışma başlattı. Buna göre seçenekler arasında ilk vergi diliminin yüzde 10’a indirilmesi söz konusu. Böylece asgari ücret üzerinde maaş alanların Ocak ayı ile Aralık ayı arasındaki vergi kesintileri azalacak.

İşçi ve memurların ücretinde birinci vergi diliminde yüzde 15, ikinci vergi diliminde yüzde 20, üçüncü vergi diliminde yüzde 27, dördüncü vergi diliminde yüzde 35 ve beşinci vergi diliminde ise yüzde 40 oranında gelir vergisi alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ücretten alınan vergileri indirme konusundaki teknik çalışmaları devam ediyor. Seçenekler arasında ilk vergi diliminin yüzde 15’ten 10’a indirilmesi ve sonraki vergi dilimlerinin aynı oranda bırakılması da bulunuyor.

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VERGİ TARİFESİNDE YÜKSEK ORANLI ARTIŞ

Habertürk’te yer alan habere göre, vergi tarifesi her yıl yeniden değerleme oranında (YDO) artırılıyor. Artırım sırasında yüzde 5’e kadar küsuratlar dikkate alınmıyor. Bunun sonucunda vergi tarifesi her yıl daha düşük oranda artıyor. Bundan dolayı işçi ve memur her yıl daha fazla vergi ödüyor.

Gelir vergisi tarifesinin bu yıl yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması halinde;

*** yüzde 15 vergiye tabi kazançların tutarı 32 bin liradan 70 bin liraya,

  • yüzde 20 vergiye tabi kazançların tutarı 70 bin liradan 150 bin liraya,
  • yüzde 27 vergiye tabi kazançların tutarı 250 bin liradan 550 bin liraya,
  • yüzde 30 vergiye tabi kazançlar 880 bin liradan 1 milyon 900 bin liraya yükselecek.
  • Halen 880 bin lirayı aşan kazançlar için yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor. Yeniden değerleme oranında artışla 1 milyon 900 bin lirayı aşan kazançlar yüzde 40 vergiye tabi olacak**.

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Gelir Vergisi Kanunu’na göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelir vergisi tarifesinde yeniden değerleme oranı ile artırılan tutarları yüzde 50’ye kadar artırabiliyor. Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanırsa yüzde 15 vergiye tabi kazanç tutarı 32 bin liradan 105 bin liraya, yüzde 20 vergiye tabi kazançların tutarı 70 bin liradan 225 bin liraya, yüzde 27 vergiye tabi kazanç tutarı da 250 bin liradan 825 bin liraya çıkacak.

ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?

Yapılacak düzenlemelerin çalışanların ödeyeceği vergilere nasıl yansıyacağını brüt 20 bin liralık kazanç üzerinden farklı senaryolara göre hesaplandı.

Vergi oranlarının değişmediği, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) arttığı senaryo:

Vergi oranlarının değişmediği, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) arttığı senaryo:

İşçinin ocak ayında 15.650 TL olan ücreti mayıs ayından itibaren ikinci vergi dilimine girecek ve 14 bin 800 liraya, ekim ayından itibaren de 14.035 liraya düşecek. Yıllık 24 bin 164 TL gelir vergisi ödeyecek, 12 ay boyunca ele geçen net ücreti 178 bin 925 TL olacak.

İlk vergi diliminin yüzde 10’a indirildiği, vergi tarifesinin yüzde 122,93 artırıldığı senaryo:

İlk vergi diliminin yüzde 10’a indirildiği, vergi tarifesinin yüzde 122,93 artırıldığı senaryo:

Çalışanların eline ocak ayında 16.075 TL geçecek, mayıs ayından itibaren ikinci, eylül ayından itibaren de üçüncü vergi dilimine girecekler. Ücretleri önce 15.375 TL’ye, sonra 14.035 TL’ye gerileyecek. Böyle bir senaryoda çalışanların mevcut duruma göre kazancı olmayacak. Net ücretleri ay içinde farklı olsa da yıllık bazda toplam net ücretleri 178 bin 925 TL, ödeyecekleri gelir vergisi de 24 bin 164 TL olacak.

Mevcut vergi oranlarının değişmediği ancak Cumhurbaşkanı’nın vergi tarifesini yüzde 50 artırdığı senaryo:

Mevcut vergi oranlarının değişmediği ancak Cumhurbaşkanı’nın vergi tarifesini yüzde 50 artırdığı senaryo:

Çalışanların ocak ayında 15.650 TL olan net ücretleri temmuz ayında ikinci vergi dilimine girecek ve yılın kalan döneminde aylık 14.800 TL’ye düşecek. Bu senaryoda yıllık gelir vergisi tutarı 20 bin 238 TL’ye gerileyecek, yıllık toplam net ücreti ise 182 bin 851 TL olacak.

İlk vergi diliminin yüzde 10’a indirildiği ve Cumhurbaşkanı’nın vergi tarifesini yüzde 50 artırdığı senaryo:

İlk vergi diliminin yüzde 10’a indirildiği ve Cumhurbaşkanı’nın vergi tarifesini yüzde 50 artırdığı senaryo:

Çalışanlar açısından en iyi sonuç bu senaryoda elde edilecek. Aylık brüt ücreti 20 bin lira olan çalışanların ocak ayında 16.075 TL olan ücreti aralık ayında da 16.075 TL olarak ödenecek. Brüt ücreti 20 bin lira olan çalışanların ödeyeceği yıllık gelir vergisi 10 bin 191 TL’ye düşecek, ele geçen yıllık toplam ücretleri ise 192 bin 897 TL’ye çıkacak.

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asgari ücret vergi

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