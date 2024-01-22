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Türkiye Fransa'yı geçti, tırmanıyor! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı... İşte 2024'e damga vuracak ilk 10 ülke

22.01.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler listesi güncellendi. 2024 yılının ilk verileriyle birlikte Türkiye, Fransa'yı geride bıraktı. Açıklanan güncel listede Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında yine ilk 10'da yer aldı. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesindeki ülkelerin sıralaması...

Türkiye, dünyanın en güçlü orduları listesinden sonra dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeler arasında da yükselişe geçti. Bölgesel savaşın devam ettiği coğrafyada ülkelerin savunma sanayisine yatırımları artarak devam ederken; Türkiye'de özellikle İHA ve SİHA'larıyla atılım yapmaya devam etti. Ülkelerin kendi orduları için ayırdıkları bütçeler her geçen gün astronomik rakamlara ulaşırken; ABD merkezli Global Firepower 2024 yılına ait yeni bir listeyi daha paylaştı. Buna göre dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu.

ABD merkezli Global Firepower adlı site tarafından yapılan araştırmada, 2024 yılının ilk verileriyle birlikte, ülkelerin hava kuvvetlerinin yer aldığı liste güncellendi.

TÜRKİYE İLK 10'DA! FRANSAYI GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz yıl 10. sırada yer alan Türkiye, 2024 yılıyla birlikte bir basamak yükselerek 9. sıraya geldi.

Türkiye yeni yılla birlikte Fransa'yı geride bıraktı.

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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesindeki ülkelerin sıralaması...

1- ABD

1- ABD

2- RUSYA

2- RUSYA

3- ÇİN

3- ÇİN

4- HİNDİSTAN

4- HİNDİSTAN

5- GÜNEY KORE

5- GÜNEY KORE
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Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri tsk
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