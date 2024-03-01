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  4. Zam üstüne zam isyan ettirdi! Kırmızı et fiyatları indirime o tarihte mi gidiyor? "3-5 firma tırmandırıyor"

Zam üstüne zam isyan ettirdi! Kırmızı et fiyatları indirime o tarihte mi gidiyor? "3-5 firma tırmandırıyor"

01.03.2024 14:14
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Ramazan yaklaşırken kırmızı et fiyatlarındaki artış gündemde. Son dönemde kuzu ve danaya üst üste gelen zamlar isyan ettirdi. Rekabet Kurumu konuyu gündemine alırken kırmızı et üreticileri birkaç büyük firmanın kırmızı et fiyatlarını özellikle bazı illerde tırmandırdığını söyledi. Peki kırmızı et fiyatlarında artış devam edecek mi? "Suni piyasa"yı işaret eden üreticiler tarih vererek indirim beklentisini açıkladı.

Kasap da rahatsız tüketici de... Kırmızı ete gelen zam üstüne zam geldi, vatandaşın fiyatların seyrini merak etmeye başladı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasada kartelleşme uyarısında bulundu. Kırmızı et fiyatları için merak edilen soruya da yanıt geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Tunç, AA muhabirine, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Et ve Süt Kurumunun (ESK) ithalat noktasında başarılı bir politika uyguladığını ifade eden Tunç, kurumun şeffaf bir şekilde piyasayı yönettiğini söyledi. Tunç, geçmişte küçük işletmelerin ESK'nin hayvan ithalatından pay alamadığına dikkati çekerek, "ESK tarafından ithal edilen hayvanların 150 bin tanesinin küçük işletmelere verilmesi kararı var. Bu, küçük aile işletmeleri açısından çok mutlu edici ve ileriye dönük bu işin yapılabilmesi için de heyecan verici bir durum oluşturdu. Bunlar belli bir kesimin işine gelmiyor ve durumu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

"FİYATLARI TIRMANDIRAN 3-5 FİRMA VAR"

"FİYATLARI TIRMANDIRAN 3-5 FİRMA VAR"

Büyük işletmelerin kırmızı et fiyatlarını etkilediğini savunan Tunç, "kartelleşme" uyarısında bulundu. Tunç, şunları ifade etti: "Belli başlı illerdeki büyük işletmeler kırmızı et fiyatını tırmandırıyorlar. Bu işin öncülüğünü yapan 3-5 firma var. Bu firmalar, fiyatı yüksek göstererek insanları beklentiye sokuyor. Bu, gerçek üreticinin zararına yapılan bir olay.

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

Bu insanlar hayvan ithalatında ciddi paralar kazandı. Devlet bunun önüne geçmeye başladığı anda bütün dengeler bozuldu. Bu yüzden bir sürü yol deniyorlar. Şu an suni bir piyasa var ve kırmızı et fiyatlarında bir artış beklenmiyor. Artışın aksine ramazan ayının ortalarında kırmızı et fiyatlarının düşüşe geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar bu şekilde sürdürülebilir değil."

"ÜRETİCİ YOL HARİTASINA GÖRE PLAN YAPABİLECEK"

"ÜRETİCİ YOL HARİTASINA GÖRE PLAN YAPABİLECEK"

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan, 2024-2028 yıllarında uygulanacak "Hayvancılık Yol Haritası"na ilişkin de değerlendirmede bulundu. Daha önce sektör için bir yol haritası olmadığına işaret eden Tunç, "Günübirlik kararlar bizim yön belirlememize engel teşkil ediyordu. Verilen yol haritası üreticimizin yönünü belirlemesinde etkili olacak. Üretici yol haritasına göre plan yapacak." dedi. Tunç, yol haritasında sektör açısından eksik bir tarafın kalmadığını belirterek, aile işletmelerinin ön plana çıkarılmasının dikkati çeken bir unsur olduğunu dile getirdi.

Yol haritasına göre küçük aile işletmelerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen damızlık hayvanların verileceğini söyleyen Tunç, "Gerçekten bu işi yapan insanlara bu hayvanların bedelsiz verilmesi çok daha iyi olur. Çünkü aile işletmelerimiz yok olmak üzere. 3 yetiştiricinin elindeki hayvan sayısı, 20 ildeki besi hayvan sayısına bedel. Bu insanlar da piyasaya yön vermeye meyilli." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap Ramazan kırmızı et
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