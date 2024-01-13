Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai… İkinci el otomobilde merak edilen liste ortaya çıktı: 2 milyona yakın araç!

2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, 2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, bunların yüzde 45'i satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.



