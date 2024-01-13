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  4. Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai… İkinci el otomobilde merak edilen liste ortaya çıktı: 2 milyona yakın araç!

Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai… İkinci el otomobilde merak edilen liste ortaya çıktı: 2 milyona yakın araç!

13.01.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı. İşte herkesin merak ettiği o liste...

2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlenen verilere göre, 2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, bunların yüzde 45'i satıldı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

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EN ÇOK SATILAN 10 MARKANIN PAZARDAKİ PAYI 75,6 OLDU

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 241 bin 656 satış ile Volkswagen oldu.

Bunu, 230 bin 154 ile Renault

ve 223 bin 745 ile Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 183 bin 866 adetle Ford

105 bin 568 ile BMW

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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