Altında sert hareketler devam ediyor... Gözler sarı metalde! Hikmet Baydar: "Her an görebiliriz" diyerek uyardı

Altın yatırımcının güvenli limanı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan sarı metal ivmesini yine yukarı yöne çevirdi. Geçtiğimiz cuma günü değer kazanan ons ve gram altın için kritik bekleyişi sürüyor.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Hikmet Baydar, ons altının aşağı yönlü sinyal verdiğini ancak 2 bin 600 dolar seviyesinde bir alım dalgasının yaşandığını aktardı. Baydar, "Perşembe ve cuma günleri ons altın sert atak yaparak 2657 dolara doğru hızla çıktı. Önümüzdeki günlerde ons altın 2674 doları görürse göstergeler tekrar yukarı sinyalleri vermeye başlayacak. Ons altında 2700 dolar kritik seviye. Ben bu seviyenin kısa vadede kırılmasını beklemiyorum" cümlelerini kurdu.

YUKARI YÖNLÜ GÖREBİLİRİZ!

Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler nedeniyle altına yönelimin arttığını ifade eden Baydar, "Önümüzdeki günlerde 2670 doların üzerine çıkılırsa yeniden orta vadede yukarı sinyalleri gelecektir. O zaman yeniden bir trend hareketinin olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gram altın için tahminlerini paylaşan Baydar, şu cümleleri sarf etti:



"Gram altında fiyat 2928 liraya fırladı. Daha önceki yorumlarımda gram altında 2837 lira seviyelerinin destek olduğunu söylemiştim. En son 2854 lira görüldü ve desteğe değmeden yukarı hareketle ivmelenerek 2928 lira seviyeleri görüldü. Henüz orta vadeli aşağı sinyalleri bitmiş değil ancak bazı göstergeler yukarı sinyalleri vermeye başladı. 2942 lira seviyeleri aşılırsa tüm göstergeler yukarı sinyali üretecektir. Ons altına paralel gram altında da yukarı hareketler söz konusu olabilir. Gram altında yeni zirvelerin olma ihtimalini yüksek görüyorum. 2974 lira seviyelerini her an görebiliriz gibi gözüküyor"

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı politika faizi için de tahminlerini aktaran Baydar, faiz indiriminin söz konusu olmayacağını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Şu an için Merkez Bankası’ndan ‘faiz indirimi olabilir’ diyenler var. Ancak enflasyon rakamının yüksek çıkması Merkez Bankası’nın neden katı durduğunu gösteriyor. Aylık bazda enflasyon düşmediği sürece yıllık bazdaki enflasyon düşüşü Merkez Bankası’nı tatmin etmeyecektir. Dolayısıyla bir faiz indirimi şu an söz konusu değildir. Aylık enflasyonun yüksek gelmesinden sonra Merkez Bankası faiz indiriminde istekli değil. Ben bu ay faizde pas geçilmesini bekliyorum. İlerleyen aylarda eğer enflasyon yüzde 2’ye doğru inerse ufak bir faiz indirimi gelebilir. Şu an için faiz kararının piyasaları fazla etkilemesini beklemiyorum ama Merkez Bankası söylemini değiştirirse daha güvercin mesajlar verirse bu borsa için doping etkisi yapabilir"

Dolarda yatay seyrin devam ettiğini aktaran Baydar, "Dolar/TL’de yatay seyir devam ediyor. Orta vadeli göstergeler şu an için güvenilir değil. Kurda 34.32’nin üzerine çıkıldığında satış geliyor, 34.05’in altına geldiğinde ise alım geliyor. Dolar/TL bu iki seviye arasında bir süre daha hareket edebilir. Bu iki rakam bize önemli sinyal verecek” diyerek sözlerini noktaladı.