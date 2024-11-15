FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti, yatırım tercihini belirledi... O şirketleri satın almaya başladı

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti, yatırım tercihini belirledi... O şirketleri satın almaya başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.11.2024 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarder yatırımcı para sihirbazı Warren Buffett geri dönüyor. Aylar önce nakite geçen ve bir süredir nakitte bekleyen 94 yaşındaki yatırım gurusu Buffett, parasını park etmek için yeni yatırım tercihini belirledi. Büyük bir düşüşün ardından yeniden hareketlenmeye başlayan hisse piyasalarına yönlenen Buffett, Domino's Pizza ve Pool Corp şirketlerinden hisse satın alarak dikkat çekti.

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti, yatırım tercihini belirledi... O şirketleri satın almaya başladı

Warren Buffett, bir süredir nakitte tuttuğu parasını yeniden hisselere basmaya başladı. Yatırım gurusu olarak bilinen 94 yaşındaki Buffett, Domino's Pizza ve Pool Corp şirketlerinden hisse satın alarak gündem yarattı. Para sihirbazı olarak da bilinen Buffett'ın bu hamlesi piyasaları da hareketlendirdi.

İKİ ŞİRKETİN HİSSESİ YÜKSELDİ

Berkshire Hathaway Inc., üçüncü çeyrekte Domino's Pizza Inc. ve Pool Corp. hisselerini satın alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett bazı uzun vadeli yatırımlarını azalttı. Bu iki yeni şirketin hisseleri New York'ta geç saatlerde yapılan işlemlerde yükseliş gösterdi.

Buffett, Domino's Pizza'dan 1,3 milyon hisse alarak 550 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ve bu satın alım, pizzacının %3,6'lık bir payını temsil etti. Havuz ekipmanları toptancısı Pool Corp.’tan da yaklaşık 152 milyon dolar değerinde, %1'lik bir hisse satın aldı.

%4’TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Buffett’ın şirketi, bir önceki çeyrekte satın aldığı Ulta Beauty’deki hisselerinin büyük bir kısmını sattı. Bu duyurunun ardından Ulta Beauty hisseleri mesai sonrası işlemlerde %4’ten fazla değer kaybetti.

gfddfh

Hürriyet'te yer alan habere göre; 94 yaşındaki yatırım gurusu Buffett, son dönemde bazı büyük varlıklarını azaltarak dikkat çekti. Apple Inc. ve Bank of America Corp. hisselerini %25 oranında azaltarak her iki şirketin de %10’un altındaki bir paya düşürdü. Apple hisselerinin satışı, Berkshire'ın teknoloji sektörüne ayırdığı payı %3 oranında azalttı.

REKOR NAKİT STOKU

Berkshire, üçüncü çeyrekte 34,6 milyar dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde herhangi bir hisse geri alımı yapılmazken, şirketin nakit rezervi 325,2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

"NAKİTLERİ HARCAMAYI ÇOK İSTERİZ"

Buffett, Mayıs ayında hissedarlara yaptığı açıklamada, nakit rezervleri hakkında “Bunu harcamayı çok isteriz, ancak çok az riski olan ve bize yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat bulmadığımız sürece harcamayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
A1CAP
0
0,00
% 0
18:10
MTRYO
0
0,00
% 0
18:10
MOGAN
0
0,00
% 0
18:10
MPARK
0
0,00
% 0
18:10
MRGYO
0
0,00
% 0
18:10
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Warren Buffett borsa
En Çok Okunan Haberler
Öğretmen mülakatı mağdurlarını yaşadıklarını anlattı!

Öğretmen mülakatı mağdurlarını yaşadıklarını anlattı!

Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Üşenip gitmeyen yandı! 15 TL yerine 333 katı daha fazla para ödeyecekler

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Mike Tyson, tarihi maç öncesi rakibi Jake Paul'u tokatladı! Son yüzleşmede yaşanan skandal olay paylaşım rekorları kırıyor...

Araç muayenede işler yolunda gitmiyor

Araç muayenede işler yolunda gitmiyor

Togg'dan 'ortak' hamlesi gelecek mi?

Togg'dan 'ortak' hamlesi gelecek mi?

Asgari ücrete yüzde 32 mi zam yapılacak?

Asgari ücrete yüzde 32 mi zam yapılacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.