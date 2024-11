Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti, yatırım tercihini belirledi... O şirketleri satın almaya başladı

Warren Buffett, bir süredir nakitte tuttuğu parasını yeniden hisselere basmaya başladı. Yatırım gurusu olarak bilinen 94 yaşındaki Buffett, Domino's Pizza ve Pool Corp şirketlerinden hisse satın alarak gündem yarattı. Para sihirbazı olarak da bilinen Buffett'ın bu hamlesi piyasaları da hareketlendirdi.

İKİ ŞİRKETİN HİSSESİ YÜKSELDİ

Berkshire Hathaway Inc., üçüncü çeyrekte Domino's Pizza Inc. ve Pool Corp. hisselerini satın alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett bazı uzun vadeli yatırımlarını azalttı. Bu iki yeni şirketin hisseleri New York'ta geç saatlerde yapılan işlemlerde yükseliş gösterdi.

Buffett, Domino's Pizza'dan 1,3 milyon hisse alarak 550 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ve bu satın alım, pizzacının %3,6'lık bir payını temsil etti. Havuz ekipmanları toptancısı Pool Corp.’tan da yaklaşık 152 milyon dolar değerinde, %1'lik bir hisse satın aldı.

%4’TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Buffett’ın şirketi, bir önceki çeyrekte satın aldığı Ulta Beauty’deki hisselerinin büyük bir kısmını sattı. Bu duyurunun ardından Ulta Beauty hisseleri mesai sonrası işlemlerde %4’ten fazla değer kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 94 yaşındaki yatırım gurusu Buffett, son dönemde bazı büyük varlıklarını azaltarak dikkat çekti. Apple Inc. ve Bank of America Corp. hisselerini %25 oranında azaltarak her iki şirketin de %10’un altındaki bir paya düşürdü. Apple hisselerinin satışı, Berkshire'ın teknoloji sektörüne ayırdığı payı %3 oranında azalttı.

REKOR NAKİT STOKU

Berkshire, üçüncü çeyrekte 34,6 milyar dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde herhangi bir hisse geri alımı yapılmazken, şirketin nakit rezervi 325,2 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

"NAKİTLERİ HARCAMAYI ÇOK İSTERİZ"

Buffett, Mayıs ayında hissedarlara yaptığı açıklamada, nakit rezervleri hakkında “Bunu harcamayı çok isteriz, ancak çok az riski olan ve bize yüksek kazanç sağlayacak bir fırsat bulmadığımız sürece harcamayacağız” ifadelerini kullanmıştı.