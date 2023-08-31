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31 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

31.08.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 31 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

31 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 31 Ağustos 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

31 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 26.7122 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7089 liradan, satış fiyatı ise 26.7155 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.1826 TL'den yapan euro şu anda 29.1767 TL alış ve 29.1887 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları

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