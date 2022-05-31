Altın fiyatları için kritik rakamı açıkladılar: ‘Daha fazla acı olabilir’

Geçen hafta ABD'de açıklanan veriler ülkede enflasyonist baskıların azaldığına işaret ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları da faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlandı. Bu durum küresel çapta büyüme odaklı kaygıların arka plana atılmasını beraberinde getirirken, Çin'de vaka sayılarının azalması ve atılan normalleşme adımları da risk iştahını destekledi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

New York borsasında dün tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi ile dolar endeksi aşağı yönlü seyrine devam etti. Dün 101,3 ile 25 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bugün 101,6'ya yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Fed'in yarın başlayacağı bilanço küçültme öncesinde etkili olan satışlarla yüzde 2,74 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,85'in üzerini gördü. Bu gelişmelerle Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,3847'den kapanmasının ardından bugün piyasanın açılışında 16,39’dan işlem görüyor.

ONS VE GRAM ALTIN

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ve Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Altın fiyatları ise yönünü aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı düşüşe geçmesine rağmen hala 100 seviyesinin üzerinde olması, ABD tahvil getirilerindeki artışın olumsuz etkisi ve Şanghay’da salgın önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararın risk iştahını desteklemesi nedeniyle bu sabah yönünü aşağı çevirdi. Ons altın şu sıralar 1855 dolardan işlem görüyor. Güne 977 liradan başlayan gram altın ise en yüksek 980 lirayı görmesinin ardından şu sıralar yatay bir seyir izliyor.

ANALİSTLERDEN YATIRIMCIYA UYARI

Analistler geçen hafta S&P 500’deki sıçramanın klasik bir ayı piyasası olduğunu söylerken, yaklaşan bir resesyona ilişkin artan korkuların hisse senedi piyasaları üzerinde ağırlık yaratmaya devam edeceğini kaydediyorlar. OANDA Kıdemli Avrupa Piyasası Analisti Craig Erlam altın için yaptığı değerlendirmesinde şunları belirtiyor:

“Daha fazla acı olabilir fakat; bu seviyelerde akbabaların daireler çizmesi çok doğal. Enflasyon, faiz oranları ve ekonomi konusunda heyecanlanacak çok bir şey yok ama bu, orada değer olmadığı anlamına gelmiyor.”

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatları için teknik analizde bulunan Diego Colman, sarı metalin 1840 dolar destek ve 1870 dolar direnç arasında kaldığını söylüyor. Kısa vadeli rehberlik için bu seviyelerin dışında kararlı bir hareket gerektiğini belirten analist, şu seviyelere dikkat çekiyor:

“Ancak fiyatlar yukarı yönlü patlarsa, alıcılar 1.895 dolara bir saldırı başlatmak için cesaretlenebilir. Altın aşağı yönde karar verir ve şu anda 200 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu 1.840 dolar alanını aşarsa, satış baskısı hızlanarak 1.785 dolara düşüşün yolunu açabilir.”

“ALTIN KOLAYCA BU SEVİYELERİN ALTINA DÜŞEBİLİR”

Ancak, tüm analistler altın fiyatlarının yükselmeye hazır olduğuna veya ABD dolarının zirve yaptığına ikna olmuş değil. TD Securities’in Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, altın piyasasında ralli satmayı hala tercih ettiğini dile getirerek, “Yeniden pozisyon alınması, altını kolayca 1.840 dolara ve ardından 1.800 doların hemen altına düşmeye zorlayabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.



