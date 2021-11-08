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Elon Musk takipçilerine sordu: Satayım mı, destekliyor musunuz?

08.11.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk sosyal medya hesabından takipçilerine dikkat çeken bir soru sordu. 62.5 milyon takipçisi olan Musk, hisse satışı yapıp yapmamak üzerine anket yaptı. Musk, "Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Elon Musk takipçilerine sordu: Satayım mı, destekliyor musunuz?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iş insanı Elon Musk Tesla hisselerinin ‘kaderini belirlemek’ için takipçilerine sosyal medyada anket yaptı.

MUSK: DESTEKLİYOR MUSUNUZ?

Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak, "Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 57’si hisse satışına ‘evet’ dedi.

Attığı tweet’te ABD’de demokratların önerdiği milyarder vergisi planına gönderme yapan Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını belirtti. Demokratların önerdiği milyarderler vergisi onaylanırsa dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk büyük vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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