Elon Musk takipçilerine sordu: Satayım mı, destekliyor musunuz?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan iş insanı Elon Musk Tesla hisselerinin ‘kaderini belirlemek’ için takipçilerine sosyal medyada anket yaptı.

Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak, "Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 57’si hisse satışına ‘evet’ dedi.

Attığı tweet’te ABD’de demokratların önerdiği milyarder vergisi planına gönderme yapan Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını belirtti. Demokratların önerdiği milyarderler vergisi onaylanırsa dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk büyük vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?