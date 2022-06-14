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Adım adım gıda krizine… Yüzde 25’i kaybedildi! Buğday için endişelendiren açıklama

14.06.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya gıda krizi ile karşı karşıya gelirken FAO, tarımda yüksek girdi maliyetinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gıda krizini daha da tetiklerken en büyük tahıl ambarlarından biri olan Ukrayna’dan gelen haber korkuttu. Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski, işgal nedeniyle ülkedeki tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiklerini belirterek, tahıl hasadının yarı yarıya düşmesini beklediğini ifade etti.

Adım adım gıda krizine… Yüzde 25’i kaybedildi! Buğday için endişelendiren açıklama

Putin'in emriyle başlayan Ukrayna işgali enerji ve gıda sektörlerini olumsuz etkiledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarımda yüksek girdi maliyetlerinin küresel gıda piyasalarında yaşanan sıkıntıların daha uzun sürmesine neden olabileceğini belirtti. FAO tarafından yayınlanan Gıda Görünümü Raporu’nda, çiftçilerin girdi maliyetlerini gösteren endeksin rekor yüksek seviyeye ulaştığına ve bu artışın geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olduğuna dikkat çekildi. FAO’ya göre, girdi maliyetlerini gösteren endeksteki artışın geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarında yaşanan artışın üzerinde olması çiftçilerin reel gelirinin azalması anlamına geliyor.

Gübre gibi tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın çiftçiler açısından üretimi artırma noktasında caydırıcı olacağına işaret edilen raporda, rekor ithalat faturalarıyla karşı karşıya kalan yoksul ülkelerde gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtiliyor.
Tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında tarihi rekorlar görülürken, Ukrayna'dan diğer ülkelere yapılan gıda ihracatı da sekteye uğradı. Yaşanan kriz derinleşerek devam ederken, Ukraynalı Bakan Yardımcısı ülkedeki tarım arazileriyle ilgili son durumu paylaştı.

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TARIM ALANLARININ YÜZDE 25'İ KAYBEDİLDİ

Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotski yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini belirterek, tahıl hasadının Rusya'nın işgali nedeniyle geçen yılki 86 milyon tondan bu yıl yaklaşık 48,5 milyon tona düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

"30 MİLYON TON MAHSUL FAZLASI VAR"

Taras Vysotski, "Ekilebilir arazinin yüzde 25'inin kaybına rağmen, bu yıl mahsul ekimi nüfusa gıda sağlamak için fazlasıyla yeterli" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın gıda güvenliği için bir tehdit olmadığını aktardı. Vysotski, ihraç edilebilir mahsul fazlasının 30 milyon ton olabileceğini ve bunun da büyük bir gelir kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

UKRAYNA DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. BUĞDAY İHRACATÇISI

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Ukrayna, küresel bir tahıl ve tohum yağı üreticisi ancak ihracatı Rusya'nın işgalinden bu yana ciddi şekilde etkilendi. Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.

TÜRKİYE’NİN VENAZUELA PLANI

Türkiye de savaş nedeniyle gıda krizine karşı birtakım önlemler almaya hazırlanıyor. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı. Bakan Kirişçi, Venezuela'da buğday üretimine başlayacaklarını anlattı. Kirişçi, “Venezuela Tarım Bakanı ve ardından Nikolas Maduro’nun kendisi de ‘bizim ülkemizde üretim yapın’ diye teklifte bulundu. ‘100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30'unu bize bırakın yeter’ dedi” açıklamasında bulundu.


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