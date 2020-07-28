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Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri 28 Temmuz bugün başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haberi verdi.

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri 28 Temmuz bugün başladı!

Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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