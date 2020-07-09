Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çatısı altında hayata geçirilen sosyal yardımlar vatandaşlara nefes olmak için veriliyor. Ancak vatandaşların bu yardımlardan yararlanabilmesi için bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte ihtiyaç sahibi ailelere verilen eğitim yardımları...
Çocukların eğitimi sırasında kullandıkları temel kırtasiye malzemelerinin karşılanması için verilen yardımı ifade eder. Bu yardımdan ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler yararlanabilir. Yardımın miktarı mütevelli heyeti aracılığıyla; ödeme zamanı ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde belirlenir.
Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı eğitim yardımından ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler faydalanabilirler. Ailelere şartlı eğitim yardımı kapsamında;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordineli bir şekilde yürütülen yardım projesi çerçevesinde, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilir. Öğle yemeği yardımı yalnızca taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere temin edilir. Bu yardım kapsamında her iki eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır.
Maddi durumu ya da muhtaçlık seviyesine bakılmaksızın devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılır. Ders kitapları eğitim-öğretim dönemlerinin öncesinde öğrencilere verilir.
Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik verilen yardımdır. Bu yardım devlet okullarında okuyan tüm öğrencileri kapsar. Yardım için verilecek tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenir. İlgili kişilere ödemeler yıllık olarak yapılır.
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitim alabilmesi ve daha kolay bir şekilde okula ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortaklaşa ücretsiz taşıma yardımı yapılır. Yıllık ödenen yardımın miktarı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyacı olması halinde söz konusu bölgeye 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar inşa edilir. İnşa edilen yurtlardan yalnızca ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları yararlanabilir. Yurt yapımı yardımı kapsamında verilecek miktar mütevelli heyeti kararı ile proje dökümanı incelendikten sonra belirlenir. Yardım ise proje ve hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum