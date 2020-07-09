Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çatısı altında hayata geçirilen sosyal yardımlar vatandaşlara nefes olmak için veriliyor. Ancak vatandaşların bu yardımlardan yararlanabilmesi için bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte ihtiyaç sahibi ailelere verilen eğitim yardımları...

EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI

Çocukların eğitimi sırasında kullandıkları temel kırtasiye malzemelerinin karşılanması için verilen yardımı ifade eder. Bu yardımdan ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler yararlanabilir. Yardımın miktarı mütevelli heyeti aracılığıyla; ödeme zamanı ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde belirlenir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı eğitim yardımından ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler faydalanabilirler. Ailelere şartlı eğitim yardımı kapsamında;