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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Bakanlık aile yardımları, eğitim yardımları, sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, yaşlı ve engelli yardımları olarak kategorize ettiği projelerle muhtaçlık seviyesindeki ailelere ışık olmaya çalışıyor. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve belirli bir yaşam kalitesinde hayatını devam ettirebilmesi için sosyal yardımlarla destekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan kız öğrencilere 675 TL’lik yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çatısı altında hayata geçirilen sosyal yardımlar vatandaşlara nefes olmak için veriliyor. Ancak vatandaşların bu yardımlardan yararlanabilmesi için bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Peki devletin sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte ihtiyaç sahibi ailelere verilen eğitim yardımları...

EĞİTİM MATERYALİ YARDIMI

Çocukların eğitimi sırasında kullandıkları temel kırtasiye malzemelerinin karşılanması için verilen yardımı ifade eder. Bu yardımdan ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler yararlanabilir. Yardımın miktarı mütevelli heyeti aracılığıyla; ödeme zamanı ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde belirlenir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı eğitim yardımından ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan aileler faydalanabilirler. Ailelere şartlı eğitim yardımı kapsamında;

  • İlköğretim erkek öğrenci için aylık 45 TL, kız öğrenci için aylık 50 TL
  • Ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 55 TL, kız öğrenci için aylık 75 TL ödeme yapılır.
    Şartlı eğitim yardımı ailelere 9 ay boyunca verilir. Aileler yardım ödemeleri 2 ayda bir toplu şekilde alırlar.

    ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordineli bir şekilde yürütülen yardım projesi çerçevesinde, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilir. Öğle yemeği yardımı yalnızca taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere temin edilir. Bu yardım kapsamında her iki eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır.

    ÜCRETSİZ DERS KİTABI

    Maddi durumu ya da muhtaçlık seviyesine bakılmaksızın devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılır. Ders kitapları eğitim-öğretim dönemlerinin öncesinde öğrencilere verilir.

    ÖĞRENCİ TAŞIMA, BARINMA VE İAŞE YARDIMI

    Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik verilen yardımdır. Bu yardım devlet okullarında okuyan tüm öğrencileri kapsar. Yardım için verilecek tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenir. İlgili kişilere ödemeler yıllık olarak yapılır.

    ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞINMASI

    Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitim alabilmesi ve daha kolay bir şekilde okula ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortaklaşa ücretsiz taşıma yardımı yapılır. Yıllık ödenen yardımın miktarı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.

YURT YAPIMI

Ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyacı olması halinde söz konusu bölgeye 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar inşa edilir. İnşa edilen yurtlardan yalnızca ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları yararlanabilir. Yurt yapımı yardımı kapsamında verilecek miktar mütevelli heyeti kararı ile proje dökümanı incelendikten sonra belirlenir. Yardım ise proje ve hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenir.

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