Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan projelerin içerisinde ölüm aylığı adı verilen sosyal yardım bulunuyor. Bu yardımın içeriğinde; eşi, annesi/babası ya da çocukları vefat eden kişilerin maaş alması öngörülür. Dul ve yetim aylığı, sigortalı olan kişinin haklarının devredilmesi anlamına gelirken aynı zamanda geride kalan eş, çocuk ile anne ve babanın mağduriyet yaşamasını önleme amacını taşır. Peki, dul ve yetim aylığı nedir? Belirlenen şartlar nelerdir? Kimler dul ve yetim aylığı hakkından yararlanabilir? İşte, dul ve yetim aylığına dair merak edilen bütün ayrıntılar...

DUL VE YETİM AYLIĞINDA SİGORTA GİRİŞİ VE PRİM ÖDEMESİ ŞARTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki herhangi bir sigortalılık türü kapsamında çalışan kişilerin vefat etmesi durumunda emeklilik için sahip oldukları hakların bir kısmı eşi, anne/babası ve çocuklarına devredilir. Dul ve yetim aylığına dair şartlar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir:

İlk aşamada vefat eden kişinin ilk kez sigortalı oldukları tarih dikkate alınır. Sigorta giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve öncesine ait olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde sigortalılık süresi ve prim günü şartlarına bakılır: