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Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sigortalı olarak çalışan kişin vefat etmesi halinde; belirlenen şartlara uygun olmasına da bakılarak hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır. Dul ve yetim aylığı sigortalı kişinin vefat etmesinin ardından geride kalanların hayatını devam ettirebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden aylık olarak verilen geliri ifade eder. Aylık için gerekli şartlar nelerdir?

Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan projelerin içerisinde ölüm aylığı adı verilen sosyal yardım bulunuyor. Bu yardımın içeriğinde; eşi, annesi/babası ya da çocukları vefat eden kişilerin maaş alması öngörülür. Dul ve yetim aylığı, sigortalı olan kişinin haklarının devredilmesi anlamına gelirken aynı zamanda geride kalan eş, çocuk ile anne ve babanın mağduriyet yaşamasını önleme amacını taşır. Peki, dul ve yetim aylığı nedir? Belirlenen şartlar nelerdir? Kimler dul ve yetim aylığı hakkından yararlanabilir? İşte, dul ve yetim aylığına dair merak edilen bütün ayrıntılar...

DUL VE YETİM AYLIĞINDA SİGORTA GİRİŞİ VE PRİM ÖDEMESİ ŞARTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki herhangi bir sigortalılık türü kapsamında çalışan kişilerin vefat etmesi durumunda emeklilik için sahip oldukları hakların bir kısmı eşi, anne/babası ve çocuklarına devredilir. Dul ve yetim aylığına dair şartlar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir:

İlk aşamada vefat eden kişinin ilk kez sigortalı oldukları tarih dikkate alınır. Sigorta giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve öncesine ait olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde sigortalılık süresi ve prim günü şartlarına bakılır:

  • Vefat eden kişinin 4A kapsamında sigortalı olması halinde; 5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim günü şartını tamamlaması gerekir.

-Vefat eden kişinin 4B kapsamında sigortalı olması halinde; sigortalılık süresine bakılmaksızın 3600 prim günü şartı aranır.

  • Vefat eden kişinin 4C kapsamında sigortalı olması halinde; sigortalılık süresine bakılmasızın 1800 prim günü ödemesi yapması lazım.

  • DUL VE YETİM AYLIĞI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

  • Eşi vefat eden kadın ya da erkeklerin dul aylığından yararlanabilmesi için ölüm tarihinden önce Medeni Kanuna uygun olarak resmi nikahın yapılmış olması gerekir. Ölüm sonrasında ise; eşin yeni bir evlilik yapmaması da şarttır.

  • Anne/babasını kaybedenlerin yetim aylığından faydalanabilmesi için hak talep eden çocukların nüfusta vefat eden kişinin üzerine kayıtlı olması lazım.

  • Anne/babasını kaybeden erkekler 18 yaşına kadar kesintisiz olarak yetim aylığı hakkından yararlanabilirler. Erkek çocuklarının eğitim durumunun devam etmesine bakılarak bu süre arttırılır. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.

-Anne/babasını kaybeden kızlar için ise; herhangi bir yaş kısıtlaması söz konusu değildir. Kız çocuklarının sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlaması ya da evlilik yapması durumunda yetim aylığı kesilir.

DUL VE YETİM AYLIĞINDA HAK SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEME ALABİLİR?

Dul ve yetim aylığı için eş ve çocuklara belirlenen tutarlarda ödeme yapılır.

  • Vefat eden sigortalının çocuklarına maaş bağlanmaması durumunda eşine %75,
  • Vefat eden sigortalının çocuklarına maaş bağlanması durumunda çocuklarına %30, eşine %60,
  • Vefat eden sigortalının eşinin kamuda çalışması ya da kendine ait emekli maaşının olması durumunda ise eşine %50 oranında aylık ödemesi yapılır.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen dul ve yetim aylıklarının miktarı 2020 yılı için güncellenmiştir. Buna göre; dul aylığı 587 TL; yetim aylığı ücreti ise 293 TL olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Dul ve yetim aylığı, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı,

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