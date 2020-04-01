Babanızdan emekli maaşı alabilirsiniz! Aylık 293 TL...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan projelerin içerisinde ölüm aylığı adı verilen sosyal yardım bulunuyor. Bu yardımın içeriğinde; eşi, annesi/babası ya da çocukları vefat eden kişilerin maaş alması öngörülür. Dul ve yetim aylığı, sigortalı olan kişinin haklarının devredilmesi anlamına gelirken aynı zamanda geride kalan eş, çocuk ile anne ve babanın mağduriyet yaşamasını önleme amacını taşır. Peki, dul ve yetim aylığı nedir? Belirlenen şartlar nelerdir? Kimler dul ve yetim aylığı hakkından yararlanabilir? İşte, dul ve yetim aylığına dair merak edilen bütün ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindeki herhangi bir sigortalılık türü kapsamında çalışan kişilerin vefat etmesi durumunda emeklilik için sahip oldukları hakların bir kısmı eşi, anne/babası ve çocuklarına devredilir. Dul ve yetim aylığına dair şartlar yasalar çerçevesinde belirlenmiştir:
İlk aşamada vefat eden kişinin ilk kez sigortalı oldukları tarih dikkate alınır. Sigorta giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve öncesine ait olan sigortalı çalışanların vefat etmesi halinde sigortalılık süresi ve prim günü şartlarına bakılır:
-Vefat eden kişinin 4B kapsamında sigortalı olması halinde; sigortalılık süresine bakılmaksızın 3600 prim günü şartı aranır.
Eşi vefat eden kadın ya da erkeklerin dul aylığından yararlanabilmesi için ölüm tarihinden önce Medeni Kanuna uygun olarak resmi nikahın yapılmış olması gerekir. Ölüm sonrasında ise; eşin yeni bir evlilik yapmaması da şarttır.
Anne/babasını kaybedenlerin yetim aylığından faydalanabilmesi için hak talep eden çocukların nüfusta vefat eden kişinin üzerine kayıtlı olması lazım.
-Anne/babasını kaybeden kızlar için ise; herhangi bir yaş kısıtlaması söz konusu değildir. Kız çocuklarının sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlaması ya da evlilik yapması durumunda yetim aylığı kesilir.
Dul ve yetim aylığı için eş ve çocuklara belirlenen tutarlarda ödeme yapılır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen dul ve yetim aylıklarının miktarı 2020 yılı için güncellenmiştir. Buna göre; dul aylığı 587 TL; yetim aylığı ücreti ise 293 TL olarak belirlenmiştir.
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