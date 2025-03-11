FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi! Tereyağında bitkisel yağ, o üründe nişasta derken keçi peynirinde keçi sütü yok...

Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi! Tereyağında bitkisel yağ, o üründe nişasta derken keçi peynirinde keçi sütü yok...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş ürünlerin listesi güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği listede özellikle zeytinyağı ve kırmızı etin listeden hiç çıkmaması dikkat çekerken bugün Bakanlık tarafından listeye yeni markalar dahil edildi. Peynirden, sucuğa, zeytinyağına kadar birçok ürün girdi. İşte detaylar...

Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi! Tereyağında bitkisel yağ, o üründe nişasta derken keçi peynirinde keçi sütü yok...

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atabilecek tüm risklerle mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların ifşa edildiği listeyi güncelledi. Milyonların sağlığını tehlikeye atarak gıdadan daha fazla kar elde etmek için ürünlerine hile karıştıran markaların ifşası Bakanlık tarafından internet sitesi üzerinden yapılıyor.

iStock-1206682746 (2)

Özellikle zeytinyağı, kırmızı et, baharat gibi ürünler listede yerini sürekli olarak alıyor. Bugün Bakanlık tarafından yayımlanan listede ise 9 adet zeytinyağı ürünü listeye girdi. Tohum yağlarının karıştırıldığının tespiti yapılan ürünlerin bir tanesinde pirina yağının ve daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı tespit edildi.

iStock-1429451652

TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ ÇIKTI

Bursa'da üretilen Kütahya Hekimoğlu'na ait tereyağında ise süt yağı karici yağ tespit edildi. Manyas Mim Süt'e ait olan tereyağında ise bitkisel yağ tespit edildi.

ET-FİYATLARI

Vatandaş kırmızı et almaktan artık tedirgin bir hale gelmişken Bakanlığın listesine salam ve sucuk da girdi. Listeye giren sucuklardan kanatlı et, mekanik ayrılmış et tespit edildi.

iStock-583848390

KEÇİ PEYNİRİNDE KEÇİ SÜTÜ YOK

Listenin en çarpıcı maddesi ise Balıkesir'de bulunan Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisine ait olan Hüseyin Gediz markalı "Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir" ürünü oldu. Markanın ürününde 'Keçi sütü' bulunduğu iddia edilirken Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde üründe keçi sütü ve koyun sütünün tespit edilemediği ifade edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-11 151700

Ayrıca Konya'da bulunan Turgut Reis firmasına ait Sevdam markalı "Yarım yağlı taze çeşnili eritme peyniri ayçekirdek- çörekotu çeşnili" peynirde de bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-11 151628

Ekran görüntüsü 2025-03-11 151613

3e

2e

1e

Canlı Borsa
Kovid-19 salgınının üzerinden 5 yıl geçti! Ekonomik ve toplumsal etkiler hala sürüyorKovid-19 salgınının üzerinden 5 yıl geçti! Ekonomik ve toplumsal etkiler hala sürüyor
'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı'İptal edilebilir' TSE'den yangın tüpleri için 'standart zorunluluğu' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
peynir Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Elektrikli araç kullanıcıları dikkat! Şarj cihazında o zorunluluk ortadan kalktı

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

Korku giderek büyüyor! 2 trilyon doları buharlaştırdı

'İş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilirsiniz'

'İş yerinden kıdem tazminatını alıp ayrılabilirsiniz'

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan eskiden çalıştığı fabrikadaki grevde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.