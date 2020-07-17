Balık yağı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 131 arttı

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Haziran 2020'de, 20 ülkeye 12 bin 126 tonluk balık yağı ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 22 milyon 592 bin 842 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde, 5 bin 631 tonluk balık yağı ihracatından 9 milyon 797 bin 858 dolar kazanç elde edilmişti. Balık yağı dış satımı, geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 115, değerde yüzde 131 arttı.

PERU İLK SIRADA YER ALDI

Peru, Fransa ve Şili en fazla balık yağı ihraç edilen ilk 3 ülke oldu. Türkiye'den yılın ilk yarısında Peru'ya 4 bin 700 tonluk balık yağı ihraç edilerek 9 milyon 25 bin 930 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ise Peru'ya ihracat gerçekleştirilmemişti. Bu dönemde Peru, en fazla ihracat payı ile ilk sırada yer aldı.

Peru'yu, 4 bin 569 tonluk balık yağı ihracatı ile Fransa takip etti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatından 8 milyon 39 bin 154 dolarlık gelir sağlandı. Türkiye'den Fransa'ya geçen yılın aynı döneminde 2 bin 800 tonluk balık yağı satışından 4 milyon 480 bin 160 dolar kazanç elde edilmişti. Fransa'ya yapılan balık yağı ihracatı da geçen yılın ilk 6 ayına oranla miktarda yüzde 63, değerde yüzde 79 arttı.