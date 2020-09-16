FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor

Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar şenlenmeye başlarken, aylardır bu dönemi bekleyen balıkçılar daha ucuz ve bol balık satabileceklerinden, talebin de artacağından emin olduklarını belirtiyor.

Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor

1 Eylül balık sezonun açılması ile tezgâhlarını taze balıklarıyla şenlendiren balıkçılar, sıcak hava ve sezonun ilk günleri olduğu için yaklaşık 15 gün sonra boş kalan tezgâhlarının da dolup taşacağı belirtmişti. Balıkçıların yaptığı tahmini, sezon açılışından 15 gün sonra gerçek oldu. Denizin bulunmadığı Eskişehir’de artık balık tezgâhları doldu. İlk günlerde yaklaşık 10 çeşit balıkla sezonu açan balıkçılar, şimdi her gün neredeyse 60-70 çeşit balık satıyor. Bu yıl balıkların hem nicelik hem de nitelik açısından yükselişte olduğunu belirten balıkçıklar, havaların soğumasıyla bolluğun iyice artacağını ve bu vesileyle fiyatların aşağı çekileceğini ifade etti. Bu yılın özellikle palamut açısından çok verimli geçeceği görülürken, gün geçtikçe balıkların boyutlarında ve ağırlıklarında artış yaşanıyor. Havaların iyice serinlemesinin ardından bu yükselişin iyice tırmanacağı ve bunun sonucunda şu ana kıyasla hem daha büyük hem de daha ucuz balık tüketilebilmesi öngörülüyor.
Bağışıklık sisteminin korunması, zekâ gelişimi, hücre onarımı gibi pek çok yararı bulunan balığın çeşitliliği artarken, fiyatları düşüş eğilimindedir. Balıkçılar müşterilerin taleplerinin önümüzdeki aylarda iyice yükseleceğini tahmin ederken, işlerinin daha da açılacağını ümit ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak ve vücut direncini en üst düzeyde tutmak için balık tüketimini vurgulayan esnaf, balığın düzenli olarak sofralarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

'HAMSİ ÇOĞALMAYA, PALAMUT BÜYÜMEYE BAŞLADI'

Balıkçılar, av sezonunun ikinci haftası tamamlanırken verim ve çeşitliliğin ilk güne oranla yükseldiğini ifade etti. Uzun yıllardır Eskişehir’de balıkçı olarak bulunan Muharrem Şahin 15 gün sonra balıkçılık sektöründe artan hareketliği anlattı. Şahin, “Şu anda balık sezonunun 14’inci günü. İlk başlarda balıklarımız az geliyordu. Şu an balık çoğalmaya başladı. Hamsi çoğalmaya başladı, palamutlar büyümeye başladı. Bu palamutlar ilk geldiğinde 150-200 gram geliyordu. Şu an yarım kilo ile bir kilo arasında gelmeye başladı ve tanesi on beş lira. Yani hem cazip hem ucuz. Fiyatlar inişe geçmekte. Mesela ilk başladığımızda hamsi 30-35 lirayken, şimdi 20-25 lira arasında değişiyor. Sardalya balığımız var omega-3 bakımından çok zengindir biliyorsunuz. Onlar da 20-25 aralığında başladı ve şimdi 15 lira. Onun dışında uskumru balığımızın kilosunu yirmi liradan satıyoruz. Sezonun başında bu balığı otuz liraya satıyorduk” diye konuştu.

'FİYATLAR DAHA DÜŞERSE TALEP ARTACAK'

Havaların serinlemesinin, fiyat düşüşünü pekiştireceğini belirten Muharrem Şahin, “Havalar iyice soğumaya başlayınca balık da bollaşacak ve fiyatlarımız tabii inmeye başlar, alt seviyeye düşer. Vatandaşımızın cebine, bütçesine cazip gelir. Vatandaşımız balığı özlemiş sezonun bitişinden sonra. Şimdi vatandaşımızın talebi yüksektir. Fiyatlar biraz daha düşük olsa insanların talebi daha da artar tabii. Şu anda günlük ortalama 400-500 kilo balık satıyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda 1-1.5 tonun üzerine çıkar” diyerek öngörülerini anlattı.

'BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR'

Diğer yandan balıkçı Cavit Aladağ, bu yıl verimliliğin balıkçı esnafı tarafından hoş karşılandığını belirtti. Aladağ, “Balık büyümeye, bollaşmaya, çeşitlenmeye başladı. Mesela sezon başında 5-6 çeşit balıkla başlıyorduk ama şu anda nereden baksan 60-70 çeşit balık var. Zaman geçtikçe balık gayet bollaşıyor. Palamut boy attı ve büyüdü. Hamsi, istavrit çoğalmaya başladı. Sezon başında bunlar yoktu mesela. Fiyatlar makuldür. Sardalya on beş lira, hamsi yirmi lira. Günlük ortalama 500-600 kilo ufak balık satılır. Büyüklerden de 50-60 kasa satarız. Satışlar şu anda bu şekilde” diye hareketliği anlattı.

'BU YIL DENİZDE BALIK DA BEREKET DE BOL'

Her yıl bir balığın önce çıktığı ifade edilirken, bu yıl kendini gösteren balığın palamut olduğu gözlemlendi. Yıllardır bu işin içinde olan Salahattin Aslan Benzer bu yıl palamudun bol çıktığı söyledi Benzer, “Üç senedir palamut balığı yeterince çıkmıyordu. Bu sene palamut bol çıktı. Balıklar denizde bol bu yıl, bolluk bereketlilik var. Bu durum her gün üzerine koyarak devam ediyor, fazla fazla balık çıkıyor. Bu sene balığın çok ucuz olacağını düşünüyoruz. Bir de palamut balığı 3-4 senede bir çıkar ve bu sene çıktı. Bu sene millet bol balık yiyecek. Palamut balığı her yağmur yağdığı zaman yüz ve iki yüz gram olarak büyür. Bu sezon ilk başlarda 300 gram geliyordu, şimdi 600 gram geliyor. Eğer bu balık bu şekilde devam ederse 15-20 gün sonra tanesi bir kilo gelecek ve balık yedi lirayı geçmeyecek. Bu sene bolluk olduğunu hissediyoruz, denize gidip gelirken de görüyoruz zaten” diyerek memnuniyetini ve umutlarını aktardı.

HER GÜN YOĞUNLUK ARTIYOR

Bu senenin bereketli geçecek olmasının heyecanını yaşayan balıkçılar, eylül ayının ilk gününden itibaren tezgâhlarında satışlara başlarken, temponun iyice artmasını ve vatandaşın talebinin yükselmesini bekliyor. Müşterilere karşı sorumluluk hissiyle bu işi yaptıklarını belirten balıkçı Hilmi Başmanaf bu konuda, “Av sezonunun açılmasıyla ilk andan itibaren hızlı bir şekilde işlerimize başladık. Tüm yoğunluğuyla, heyecanıyla işimize devam etmekteyiz. Tabii ki günden güne meşguliyet yükselmektedir. Allah’ın izniyle daha da iyi olacak. Şu anda hava şartlarından dolayı biraz temposu düşük gidiyor ama aralık, ocak aylarında burada nefes almaya vaktimiz olmuyor. Biz bunu seviyoruz. Bu işi severek yapıyoruz” sözleriyle heyecanını, umudunu ve sevincini paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
İlk uçan araba Cezeri ne demek? Cezeri kimdir?İlk uçan araba Cezeri ne demek? Cezeri kimdir?
İşte analistlerin değerlendirmeleri!İşte analistlerin değerlendirmeleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı
Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı
İstanbul Valisi'den kademeli mesai açıklaması
İstanbul Valisi'den kademeli mesai açıklaması
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
İşte Fiat Panda'nın ÖTV sonrası fiyatı
İşte Fiat Panda'nın ÖTV sonrası fiyatı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı
Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi
Ağustostaki sel felaketlerinde 200 milyon liraya yakın tazminat ödendi
İlk uçan araba Cezeri ne demek? Cezeri kimdir? Cezeri'nin tarihteki buluşları nelerdir? Cezeri tarihteki yeri nedir?
İlk uçan araba Cezeri ne demek? Cezeri kimdir?
Ordu Çevreyolu'nda 2. etap çalışmaları, yaklaşık 1 yılın ardından başladı
En pahalı çevre yolu! Trafiği rahatlatacak
Piyasalar Fed'i bekliyor
Piyasalar Fed'i bekliyor
16 Eylül evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım aylığı sorgulama ekranı! 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım aylığı hesaplara yatıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.