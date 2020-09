Balıklar bollaşıyor, fiyatlar düşüyor

1 Eylül balık sezonun açılması ile tezgâhlarını taze balıklarıyla şenlendiren balıkçılar, sıcak hava ve sezonun ilk günleri olduğu için yaklaşık 15 gün sonra boş kalan tezgâhlarının da dolup taşacağı belirtmişti. Balıkçıların yaptığı tahmini, sezon açılışından 15 gün sonra gerçek oldu. Denizin bulunmadığı Eskişehir’de artık balık tezgâhları doldu. İlk günlerde yaklaşık 10 çeşit balıkla sezonu açan balıkçılar, şimdi her gün neredeyse 60-70 çeşit balık satıyor. Bu yıl balıkların hem nicelik hem de nitelik açısından yükselişte olduğunu belirten balıkçıklar, havaların soğumasıyla bolluğun iyice artacağını ve bu vesileyle fiyatların aşağı çekileceğini ifade etti. Bu yılın özellikle palamut açısından çok verimli geçeceği görülürken, gün geçtikçe balıkların boyutlarında ve ağırlıklarında artış yaşanıyor. Havaların iyice serinlemesinin ardından bu yükselişin iyice tırmanacağı ve bunun sonucunda şu ana kıyasla hem daha büyük hem de daha ucuz balık tüketilebilmesi öngörülüyor. Bağışıklık sisteminin korunması, zekâ gelişimi, hücre onarımı gibi pek çok yararı bulunan balığın çeşitliliği artarken, fiyatları düşüş eğilimindedir. Balıkçılar müşterilerin taleplerinin önümüzdeki aylarda iyice yükseleceğini tahmin ederken, işlerinin daha da açılacağını ümit ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak ve vücut direncini en üst düzeyde tutmak için balık tüketimini vurgulayan esnaf, balığın düzenli olarak sofralarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

'HAMSİ ÇOĞALMAYA, PALAMUT BÜYÜMEYE BAŞLADI'

Balıkçılar, av sezonunun ikinci haftası tamamlanırken verim ve çeşitliliğin ilk güne oranla yükseldiğini ifade etti. Uzun yıllardır Eskişehir’de balıkçı olarak bulunan Muharrem Şahin 15 gün sonra balıkçılık sektöründe artan hareketliği anlattı. Şahin, “Şu anda balık sezonunun 14’inci günü. İlk başlarda balıklarımız az geliyordu. Şu an balık çoğalmaya başladı. Hamsi çoğalmaya başladı, palamutlar büyümeye başladı. Bu palamutlar ilk geldiğinde 150-200 gram geliyordu. Şu an yarım kilo ile bir kilo arasında gelmeye başladı ve tanesi on beş lira. Yani hem cazip hem ucuz. Fiyatlar inişe geçmekte. Mesela ilk başladığımızda hamsi 30-35 lirayken, şimdi 20-25 lira arasında değişiyor. Sardalya balığımız var omega-3 bakımından çok zengindir biliyorsunuz. Onlar da 20-25 aralığında başladı ve şimdi 15 lira. Onun dışında uskumru balığımızın kilosunu yirmi liradan satıyoruz. Sezonun başında bu balığı otuz liraya satıyorduk” diye konuştu.

'FİYATLAR DAHA DÜŞERSE TALEP ARTACAK'

Havaların serinlemesinin, fiyat düşüşünü pekiştireceğini belirten Muharrem Şahin, “Havalar iyice soğumaya başlayınca balık da bollaşacak ve fiyatlarımız tabii inmeye başlar, alt seviyeye düşer. Vatandaşımızın cebine, bütçesine cazip gelir. Vatandaşımız balığı özlemiş sezonun bitişinden sonra. Şimdi vatandaşımızın talebi yüksektir. Fiyatlar biraz daha düşük olsa insanların talebi daha da artar tabii. Şu anda günlük ortalama 400-500 kilo balık satıyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda 1-1.5 tonun üzerine çıkar” diyerek öngörülerini anlattı.