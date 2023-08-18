Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? Motorin indirimi sonrası 18 Ağustos 2023 brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler sürerken otomobilleri olan vatandaşlar da akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü brent petrol fiyatı...
Brent petrol varil fiyatı uluslararası piyasalarda 84,25 dolardan işlem görüyor.
Dün günü 84,12 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,62 dolardan alıcı buldu.
Motorin fiyatına 1,52 TL indirim uygulandı. Böylece güncel akaryakıt fiyatları da değişmiş oldu.
ÖTV kararıyla birlikte benzin ve motorin grubunda fiyatlar 6 lira yükselmişti.