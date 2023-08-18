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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? Motorin indirimi sonrası 18 Ağustos 2023 brent petrol fiyatı

18.08.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatı motorine gelen indirim nedeniyle merak konusu oldu. Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrası tabela değişti. Son zamların ardından motorin fiyatı 40 TL'ye dayanmıştı. Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişti. Birçok kişi internette "18 Ağustos 2023 brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Motorin indirimi ile ilgili detaylar ve 18 Ağustos 2023 Cuma günü brent petrol fiyatında son durum...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? Motorin indirimi sonrası 18 Ağustos 2023 brent petrol fiyatı

Brent petrol fiyatı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler sürerken otomobilleri olan vatandaşlar da akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü brent petrol fiyatı...

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BRENT PETROL FİYATI NE KADAR? 18 AĞUSTOS 2023 CUMA

Brent petrol varil fiyatı uluslararası piyasalarda 84,25 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 84,12 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 84,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,62 dolardan alıcı buldu.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorin fiyatına 1,52 TL indirim uygulandı. Böylece güncel akaryakıt fiyatları da değişmiş oldu.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINDA SON DURUM

  • İstanbul'da motorin (mazot) litre fiyatı 36,83 liradan satılıyor.
  • Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.

ÖTV kararıyla birlikte benzin ve motorin grubunda fiyatlar 6 lira yükselmişti.

MOTORİN

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