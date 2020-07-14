FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Düğün sezonunun başlamasıyla beraber vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de çeyiz parası nasıl alınır konusu oldu. Çeyiz parası ödeneği evlenme ödeneği olarak da geçiyor. Çeyiz parası belirli şartları taşıyan kişilere devlet tarafından bir kere veriliyor. Peki, çeyiz parası kimlere verilir? İşte çeyiz parası ile ilgili detaylar...

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Evlenecek kişilere devlet tarafından bir kereye mahsus olarak çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği veriliyor. Bu ödemeyi alacak olan kişilerin çeyiz parası şartları taşıması gerekiyor. Evlenmeyi düşünen vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunan çeyiz parası ne zaman verilir sorusuyla da merak ediliyor.

Çeyiz parası nedir?

Çeyiz parası SGK üzerinden yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına bir kereye mahsus olacak şekilde yapılan toplu ödemeye deniyor. SGK’lı olan ve aktif olarak çalışırken vefat eden kişinin kız çocukları ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanıyor. Bu ölüm aylığı doğrultusunda yetim maaşı hakkı olan kız çocukları için çeyiz parası, bir diğer adı ile evlenme ödeneği verilebiliyor.

Çeyiz parasının geri ödemesi olmuyor ve ödemeler toplu olarak yapılıyor. Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendiği zaman aylık kesileceği için SGK tarafından; evlenme tarihindeki aylığın iki yıllık tutarı ödeniyor. Boşanma halinde ise maaşın yeniden bağlanması için 2 yıl beklemek gerekiyor.

2020 çeyiz parası nasıl alınır?

Evlenme ödeneği ya da halk arasındaki söylemiyle çeyiz parası, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış sigortalıların hak sahiplerinin başvuru dilekçesini gerektiriyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılıyor. Başvuruda sigortalının hak sahiplerinden başvuru dilekçesi isteniyor. 2020 çeyiz parası alabilmek için kişinin evlenmiş olması gerekiyor. Başvurunun onaylanmasının ardından çeyiz parası almaya hak kazanılıyor. Evlendikten sonra 5 sene içerisinde çeyiz parası başvurusunda bulunmayanların hakları iptal oluyor.

Çeyiz parası ne kadar 2020?

Çeyiz parası ne kadar sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyiz parası hesaplama için yetim aylığı tutarı kullanılıyor. Evlenme tarihi itibariyle yetim aylığı ne kadarsa o tutar üzerinden 2 yıllık yetim parasının birikmiş hali çeyiz parası olarak veriliyor. Çeyiz parası alabilmek için evlenecek olan kişinin nikah tarihinde ölüm aylığı alıyor olması ve evlendiği için aylığının kesilecek olması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyorÜreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor
Adınıza açılmış dava olabilir! Adınıza açılmış dava olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Kredi faiz oranları düştü mü?

Kredi faiz oranları düştü mü?

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor

Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor

E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi açıklandı! İşte dolar ve enflasyon beklentisi 2020!

Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi açıklandı!

Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi

Düşük faizli kampanya konutta tarihi rekorlar getirdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.