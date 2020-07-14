Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Evlenecek kişilere devlet tarafından bir kereye mahsus olarak çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği veriliyor. Bu ödemeyi alacak olan kişilerin çeyiz parası şartları taşıması gerekiyor. Evlenmeyi düşünen vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunan çeyiz parası ne zaman verilir sorusuyla da merak ediliyor.
Çeyiz parası SGK üzerinden yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına bir kereye mahsus olacak şekilde yapılan toplu ödemeye deniyor. SGK’lı olan ve aktif olarak çalışırken vefat eden kişinin kız çocukları ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanıyor. Bu ölüm aylığı doğrultusunda yetim maaşı hakkı olan kız çocukları için çeyiz parası, bir diğer adı ile evlenme ödeneği verilebiliyor.
Çeyiz parasının geri ödemesi olmuyor ve ödemeler toplu olarak yapılıyor. Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendiği zaman aylık kesileceği için SGK tarafından; evlenme tarihindeki aylığın iki yıllık tutarı ödeniyor. Boşanma halinde ise maaşın yeniden bağlanması için 2 yıl beklemek gerekiyor.
Evlenme ödeneği ya da halk arasındaki söylemiyle çeyiz parası, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlamış sigortalıların hak sahiplerinin başvuru dilekçesini gerektiriyor. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılıyor. Başvuruda sigortalının hak sahiplerinden başvuru dilekçesi isteniyor. 2020 çeyiz parası alabilmek için kişinin evlenmiş olması gerekiyor. Başvurunun onaylanmasının ardından çeyiz parası almaya hak kazanılıyor. Evlendikten sonra 5 sene içerisinde çeyiz parası başvurusunda bulunmayanların hakları iptal oluyor.
Çeyiz parası ne kadar sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyiz parası hesaplama için yetim aylığı tutarı kullanılıyor. Evlenme tarihi itibariyle yetim aylığı ne kadarsa o tutar üzerinden 2 yıllık yetim parasının birikmiş hali çeyiz parası olarak veriliyor. Çeyiz parası alabilmek için evlenecek olan kişinin nikah tarihinde ölüm aylığı alıyor olması ve evlendiği için aylığının kesilecek olması gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum