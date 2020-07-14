Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Evlenecek kişilere devlet tarafından bir kereye mahsus olarak çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği veriliyor. Bu ödemeyi alacak olan kişilerin çeyiz parası şartları taşıması gerekiyor. Evlenmeyi düşünen vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunan çeyiz parası ne zaman verilir sorusuyla da merak ediliyor.

Çeyiz parası nedir?

Çeyiz parası SGK üzerinden yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına bir kereye mahsus olacak şekilde yapılan toplu ödemeye deniyor. SGK’lı olan ve aktif olarak çalışırken vefat eden kişinin kız çocukları ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanıyor. Bu ölüm aylığı doğrultusunda yetim maaşı hakkı olan kız çocukları için çeyiz parası, bir diğer adı ile evlenme ödeneği verilebiliyor.

Çeyiz parasının geri ödemesi olmuyor ve ödemeler toplu olarak yapılıyor. Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendiği zaman aylık kesileceği için SGK tarafından; evlenme tarihindeki aylığın iki yıllık tutarı ödeniyor. Boşanma halinde ise maaşın yeniden bağlanması için 2 yıl beklemek gerekiyor.