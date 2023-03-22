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Dana kıyma 140, kuşbaşı 150 TL! Kırmızı ette fiyat sabitleme yarın başlıyor: Bakanlıktan yeni adım

22.03.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı yarın başlıyor. Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK’dan ambalajlı kıymanın kilogramı 140 liradan, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan alınabilecek. İstanbul PERDER ise kampanyaya dahil olan üyelerinin dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satılacak. Uygulamanın ramazan sonrasında da sürmesi bekleniyor.

Dana kıyma 140, kuşbaşı 150 TL! Kırmızı ette fiyat sabitleme yarın başlıyor: Bakanlıktan yeni adım

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak.

20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor.

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TARIM KREDİ MARKET'LERİNDE KIYMA 140 LİRA, KUŞBAŞI 150 LİRA

ESK da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı.
Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı. Buna göre, Tarım Kredi market zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.

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BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHALATI AÇILDI

Öte yandan kırmızı et fiyatlarındaki artışa paralel olarak hayvancılık tarafında ithalata da hız verildi. Karkas et ve kesimlik hayvan ithalatı sürerken buna şimdi de besilik erkek sığır ithalatı ekleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinde "Besilik Erkek Sığır İthalat Başvuru Duyurusu" yayınladı. Duyuruda, "Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır" denildi.


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kırmızı et

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