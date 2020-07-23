Dikkat! Sizin de kimlik bilgileriniz çalınmış olabilir! İşte yapmanız gerekenler...

Gerçek ve tüzel kişilerin birbirinden ayrılmasını sağlayan spesifik her çeşit bilgi kişisel veri kapsamına girer. Bu bağlamda kişisel veri, kimlik bilgilerini kapsamakla beraber bu bilgilerin ötesine de geçer. Bireylerin telefon numarası, fotoğrafı, öz geçmişi, sabıka kaydı, ikametgah kaydı, vatandaşlık ve vergi numarası bilgileri gibi her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Kimlik bilgileri ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve bu yolla bir başkasının kimlik bilgilerini kullanarak onun adına işlemler yapılması Türk Ceza Kanununun 135. ve 136. maddeleri kapsamında suçtur.

Dijital çağda her türlü kişisel verinin internette kayıtlı olması internet kullanıcılarında endişe yaratabiliyor. Türkiye'deki bazı bilgisayar korsanlarının birkaç yıl önce 50 milyona yakın vatandaşın kimlik bilgilerini sızdırması da ülkede büyük yankı uyandırdı. Özellikle bu tarihten itibaren kimlik bilgilerinin sızdırılması ve tehlikeli biçimlerde kullanılması endişesi giderek arttı. Vatandaşlar da kimlik bilgilerinin çalınması durumunda neler yapabileceklerini merak etmeye başladı. Sizin için kimlik bilgileriniz çalınırsa ne yapmanız gerektiğini derledik.

KİMLİK BİLGİLERİ NASIL ELE GEÇİRİLİR?

Kişisel veriler devlet kurumlarının sitelerine, kişisel verilerinizi girerek kaydolduğunuz sitelere ya da Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) gibi sistemlere siber saldırı düzenlenerek ele geçirilebilir. Kimlik kartınız ya da pasaport, ehliyet gibi belgeleriniz çalındığında veya fotokopileri ele geçirildiğinde de tehlike altında olursunuz.

ÇALINAN KİMLİK BİLGİLERİ İLE NELER YAPILABİLİR?

Çalınan kişisel veriler ve kimlik bilgileriyle adınıza banka hesabı açılabilir, yeni telefon hatları alınabilir, kredi çekilebilir, şirket kurulabilir, interaktif bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu işlemlerin bazılarını ve daha fazlasını yapabilmek için sadece çalıntı kimlik bilgileri yetmez. Bu bilgilerin yanı sıra kişisel verilere -imza, telefon numarası vs.- ihtiyaç duyulsa da dijital ortamda bunları da bulabilmek kolay hale gelmiştir.

Sadece kimlik bilgilerinin çalınmasının en kötü yanı bu bilgilerin ele geçirilerek tasniflenmesi, daha halktan bir tabirle "fişleme" yapılmasıdır.

KİMLİK BİLGİLERİ ÇALINIRSA NE YAPILABİLİR?

Kimlik kartınızı ya da kimlik yerine geçen pasaport, ehliyet vb. belgelerinizi kaybederseniz hemen polise bildirin ve gazetelere "Hükümsüzdür" ilanı verin. Bu sayede kimliğinizin çalındığını hemen duyurduğunuz için aleyhinize oluşabilecek durumlardan korunmuş olursunuz.

Ancak çalınan kimlik bilgilerinizle aleyhinize işlemler yapılmışsa Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir şikayet dilekçesi yazarak faillerin cezalandırılması talebinde bulunun. Kişisel verilerin çalınması suçu şikayete bağlı bir suç tipi olmadığı için, büyük çaplı çalıntılarda siz şikayetçi olmasanız bile bu konuda kamu davası açılması ihtimali vardır.



